Prison de Dakhla: quand réinsertion rime avec spiritualité

C’est dans une ambiance de piété et de convivialité que la prison locale de Dakhla a célébré les gagnants du concours de mémorisation et de psalmodie du Saint Coran, le jeudi 13 avril dernier. Organisée en partenariat avec le Conseil local des oulémas d’Oued Eddahab Aousserd, cette compétition a rassemblé des pensionnaires de différents établissements pénitentiaires de la région, qui ont rivalisé de talent et d’émotion dans la déclamation de versets coraniques.

Le concours, qui s’inscrit dans le cadre des activités de la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) en faveur des prisonniers, témoigne de l’importance de la vie spirituelle et intellectuelle pour les détenus, comme le signale Abdelhak Belkouri, directeur de l’établissement pénitentiaire local de Dakhla, dans sa déclaration pour Le360.

«Ce concours régional s’inscrit dans le cadre des activités organisées par la Délégation générale en faveur des pensionnaires. Il porte notamment sur la mémorisation et la psalmodie du Saint Coran. La compétition a connu la participation de plusieurs détenus des établissements pénitentiaires locaux de Smara, de Laâyoune et de Dakhla», indique notre interlocuteur.

Pour Omar Houat, membre du Conseil local des oulémas de Oued Eddahab, «ce concours a été un véritable succès, tant sur le plan de l’organisation que de la participation des pensionnaires». «La compétition a été menée dans un esprit de convivialité, de respect et de fraternité, ce qui a créé une atmosphère très positive pour tous les participants. Les détenus ont montré leur enthousiasme et leur motivation», ajoute-t-il.

Lire aussi : Rabat: quand des détenus exposent leurs oeuvres d'art

Les détenus ont, de leur côté, souligné que la participation à ce concours leur a donné l’opportunité de s’engager dans une activité constructive et de se concentrer sur leur développement personnel et spirituel, remerciant au passage le Conseil local des oulémas pour sa présence et son soutien tout au long de l’évènement.

Ce concours de mémorisation et de psalmodie du Saint Coran est un exemple parmi tant d’autres des démarches entreprises par la DGAPR pour améliorer la réinsertion sociale des détenus, à travers un programme d’activités éducatives et culturelles. Des cours d’alphabétisation et des formations professionnelles sont ainsi régulièrement dispensés aux pensionnaires, afin de leur permettre d’acquérir de nouvelles compétences et de se préparer à réintégrer la société dans les meilleures conditions possible à leur sortie de prison.