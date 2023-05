À la prison de Tanger, des cours de Darija dispensés aux détenus étrangers

La deuxième session de cours d’apprentissage de la Darija a démarré le vendredi 12 mai, au sein de la prison de Sat Village à Tanger. Ces cours entrent dans le cadre d’un programme lancé par la Délégation générale de l’administration des prisons et de réinsertion des détenus (DGPR) en partenariat avec la Fédération Université pour tous, avec le soutien de la Confédération allemande pour l’éducation des adultes (DVV).

Cet enseignement de la langue dialectale marocaine bénéficiera à 70 détenus, appartenant à 24 nationalités différentes et répartis sur cinq établissements pénitentiaires. L’objectif de l’initiative est de faciliter la vie quotidienne des détenus étrangers, leur permettant de communiquer plus aisément avec les autres détenus et les intervenants dans l’établissement pénitentiaire, mais également de mieux s’intégrer à la société marocaine et d’augmenter leur potentiel de réinsertion après leur libération.

Ce programme, unique en son genre dans le monde arabe et en Afrique, entame cette année sa deuxième saison. Il vise à faciliter l’intégration des détenus étrangers dans la société marocaine, et à leur permettre d’appréhender la culture marocaine aux multiples affluents, qui repose sur des fondements, dont la coexistence et l’ouverture à toutes les cultures.