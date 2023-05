Mohamed Moubdiî placé sous contrôle médical à l’infirmerie de la prison Oukacha

Mohamed Moubdiî, député du Mouvement populaire et ancien ministre.

Dans un communiqué, la direction de la prison locale de Aïn Sebaâ (Oukacha) affirme que Mohamed Moubdiî ne bénéficie d’aucun traitement de faveur au sein de cet établissement.

Cependant, ajoute la même source, l’ancien ministre a été placé sous contrôle médical à l’infirmerie de cette prison après avoir été examiné, à sa demande, par un médecin.

Mohamed Moubdiî a déclaré au médecin avoir subi, par le passé, plusieurs interventions chirurgicales, en plus de souffrir de plusieurs maladies chroniques.

La direction de la prison dément également tout contact entre Mohamed Moubdiî et un autre détenu, le célèbre Dr Tazi, qui lui aurait fourni un téléphone portable.

Et d’expliquer que Mohamed Moubdiî est en contact avec sa famille via les téléphones mis à la disposition des détenus et dans les parloirs lors des visites.