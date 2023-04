Fès: à l’occasion de l’Aïd Al-Fitr, les détenus de la prison Ras El Ma reçoivent des paniers-repas de leurs proches

Les détenus à la Prison locale Ras El Ma de Fès ont été gâtés ce lundi. A l’occasion de l’Aïd Al-Fitr, la Délégation générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion (DGAPR) a autorisé, à titre exceptionnel, la distribution de paniers-repas, permettant ainsi à ces détenus de savourer des plats faits maison et profiter de leurs nourritures préférées.

Dans cette prison située en périphérie de la ville de Fès, les paniers ont commencé à affluer dès les premières heures de la matinée. Des sacs remplis de plats, de fruits, de gâteaux et d’autres denrées dans les mains, mères, épouses, frères et sœurs des détenus se sont rendus dans l’établissement pénitencier.

Les proches des détenus ont été accueillis selon un planning bien déterminé et préalablement fixé. Une fois les paniers déposés, ceux-ci ont été contrôlés selon les procédures en vigueur, avant d’être remis à leurs destinataires.

L’opération s’est déroulée de façon fluide, grâce aux efforts du personnel. Afin d’éviter tout encombrement et de garantir que la distribution des paniers-repas se passe dans les meilleures conditions, les administrations des prisons avaient autorisé tous leurs détenus à contacter leurs familles pour les informer de la date et des conditions requises pour l’entrée du panier alimentaire.

L’objectif de cette initiative, comme l’indique Azzedine Chafik, directeur de la prison locale Ras El Ma et délégué régional par intérim de la DGAPR, est de «marquer cette fête religieuse» et de permettre aux détenus de «vivre l’ambiance de l’Aïd». Il s’agit également de «raviver et consolider les liens familiaux».

Selon le responsable, les détenus étrangers n’ont pas été exclus de cette opération. «Nous avons aussi notifié les représentations consulaires et diplomatiques pour qu’elles participent à cette initiative, afin de garantir le même droit à tous les détenus», explique-t-il.

Interrogés par Le360, les détenus et leurs familles ont exprimé leur joie et leur gratitude d’avoir pu célébrer Aïd Al-Fitr en quelque sorte ensemble. «C’est un véritable plaisir de pouvoir manger des plats faits maison. Cela nous permet de vivre un peu l’ambiance de l’Aïd et de sentir ce lien avec nos familles», confie l’un des détenus.

Pour sa part, un autre interlocuteur, venu de Nador pour remettre un panier-repas à son frère, a salué cette initiative humanitaire. «C’est un très bon geste, qui permet aux détenus de ressentir la joie de la fête, et nous sommes heureux de pouvoir apporter un peu de gaieté à nos proches en prison», indique-t-il.

Rappelons qu’à l’occasion de l’Aïd Al-Fitr, la DGAPR a autorisé les détenus à recevoir des paniers de denrées alimentaires de la part de leurs proches selon un calendrier défini. Cette opération se poursuivra pendant une semaine.