À Laâyoune, les fidèles ont afflué vers les mosquées pour accomplir la prière de Aïd Al-Fitr

Une ambiance de piété et de communion a régné sur la ville de Laâyoune en cette matinée du samedi 22 avril et premier jour de Chaoual. Comme dans l’ensemble des villes du Royaume, les fidèles ont afflué par centaines vers les mosquées pour accomplir la prière de Aïd Al-Fitr.

Traditionnellement accomplie en plein air, dans des mosallas, cette prière se tient depuis quelques années le plus souvent dans des mosquées de proximité. Ainsi, la «prière officielle» s’est tenue à la mosquée Moulay Abdelaziz, en présence du wali de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra et de nombreux responsables, élus, et personnalités civiles et militaires de la région.

À leur tour, les habitants de chaque quartier ont pu accomplir ce rituel dans les mosquées les plus proches de chez eux. Un changement des us décidé afin de permettre à tous les citoyens d’accomplir ce rite dans les meilleures conditions. Une disposition appréciée par l’ensemble des fidèles interrogés par Le360. Et pour cause, accomplir la prière de Aïd Al-Fitr dans les mosquées de proximité épargne à plusieurs d’entre eux les longs déplacements et le stress de la circulation. C’est aussi une pratique qui offre plus de confort durant la prière, rendant le rite moins contraignant pour les personnes âgées ou celles en situation de handicap.

Abdelhak Massamah, imam et prédicateur de la mosquée Imam Al-Junaid, où s’est rendue Le360, explique que «bien qu’à la base la prière de l’Aïd doit être accomplie dans des espaces de prière en dehors des mosquées, il peut y avoir des situations où elle peut l’être à l’intérieur des mosquées».

En plein air ou dans les enceintes des mosquées, les Marocains restent attachés à l’accomplissement de ce rite religieux qui célèbre l’achèvement de tout un mois de piété et de dévotion. C’est aussi l’occasion pour eux de se rappeler, à travers le prêche l’Aïd, des valeurs d’union, de fraternité, de tolérance et de solidarité prônées par l’islam.

«Dans le prêche, nous avons mis l’accent sur l’importance de la prière de Aïd Al-Fitr, de la Zakat, mais surtout sur les valeurs auxquels doivent s’attacher les musulmans, notamment la tolérance, le pardon, la grâce et le respect», souligne l’imam Abdelhak Massamah.