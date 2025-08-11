Pourquoi chaleur et orage tendent à s’enchaîner lors des canicules

«Nos étés deviennent de plus en plus caniculaires. Les températures élevées et l’instabilité atmosphérique qui les accompagnent créent des conditions idéales pour le développement de phénomènes orageux très connus au Maroc», résume d’emblée l’ingénieur météorologiste et hydraulicien Mohamed Jalil.

Selon Mohamed Jalil, un orage se développe lorsque trois conditions sont réunies: une forte instabilité atmosphérique, un taux d’humidité suffisant et un déclencheur qui pousse l’air chaud et humide à s’élever. Les vagues de chaleur, en cours dans plusieurs régions du pays, agissent directement sur ces paramètres.

L’air réchauffé au sol devient moins dense et monte plus facilement, augmentant l’instabilité, tandis que l’évaporation issue de la mer, de l’océan et, dans une moindre mesure, des lacs et sols humides, accroît l’humidité disponible dans les masses d’air. Ce processus explique pourquoi des orages violents peuvent éclater après plusieurs jours de chaleur intense, note l’ingénieur météorologiste.

Parmi les mécanismes de formation observés en été, on distingue les orages orographiques et les orages de convection. Les premiers se produisent lorsque des masses d’air chaud et humide rencontrent un relief, comme celui de l’Atlas ou de certaines zones du Rif. Poussées vers le haut, elles se refroidissent, provoquant la condensation et la formation de nuages cumuliformes caractéristiques des orages de montagne. Les seconds naissent d’une simple convection thermique.

Des épisodes courts

Chauffé par un ensoleillement intense, l’air au sol devient plus léger et s’élève, se refroidit et se condense en nuages convectifs. Ce phénomène, particulièrement intense après une journée de forte chaleur, se produit souvent en fin d’après-midi ou en début de soirée sur les plaines et plateaux marocains, explique Mohamed Jalil.

Ces orages, qu’ils soient liés au relief ou à la convection, se caractérisent par leur brièveté et leur localisation restreinte, mais peuvent surprendre les estivants comme les automobilistes, en particulier à proximité des points de franchissement des oueds.

Face à ces risques, l’expert appelle à suivre attentivement les bulletins et alertes de la Direction générale de la météorologie et à adopter une vigilance accrue en zones vulnérables.