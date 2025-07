Canicule: à Meknès, les piscines font le plein

Il est un peu plus de 10 heures du matin, et déjà une file se forme devant les grilles de la piscine municipale de Meknès. Sac à dos, bouée, serviette autour du cou, ils sont des dizaines à attendre sous un soleil de plomb.

Depuis sa réouverture à la mi-juin, en pleine canicule, cette piscine connaît une affluence record. Chaque jour, ce sont des centaines de Meknassis qui s’y pressent. Et pour cause: un tarif d’entrée à la portée de toutes les bourses, à savoir 5 dirhams pour les adultes, 3 pour les enfants, une bénédiction pour les familles.

«Je viens ici presque tous les jours. On joue dans l’eau, on rigole, et on oublie qu’il fait super chaud dehors. C’est mieux que de rester enfermés à la maison», lance Mohamed, les pieds déjà trempés, impatient d’entrer. À côté de lui, Douâa, hoche la tête avec un grand sourire: « Moi aussi, j’aime venir ici me baigner avec mes copines. Ces jours-ci, il fait tellement chaud qu’on a du mal à dormir la nuit. L’eau nous rafraîchit, on oublie un peu la chaleur, et puis c’est amusant. C’est comme si on était en colonie de vacances.»

Face à cet engouement populaire, Abdelkarim Rifaï, directeur de la piscine municipale, ne cache pas sa satisfaction. «Cet espace fait partie de l’histoire sportive et urbaine de Meknès. L’eau y est renouvelée régulièrement, et il accueille chaque jour un public très large», dit-il.

Cette année, l’ouverture a été anticipée à la mi-juin, en réaction à la vague de chaleur qui a frappé la ville, avec des températures dépassant les 42 °C. Une deuxième piscine, celle du «20 Août», a également été mise en service pour répartir l’affluence. Et la grande nouveauté de l’été, attendue avec impatience, c’est l’ouverture prochaine de la piscine olympique restée fermée depuis son inauguration en 2018 à cause de problèmes techniques désormais résolus.

«Les travaux de réparation sont quasiment terminés. Toutes les normes de sécurité et d’hygiène sont respectées et l’ouverture est prévue dans les tout prochains jours», annonce Hicham Haddaf, directeur du site.

Avec un tarif fixé à 15 dirhams pour les adultes et 10 pour les enfants, ce nouveau bassin reste accessible, bien que légèrement plus élevé que les autres. Un prix justifié, selon la direction, par les infrastructures proposées et la qualité du service. «Mais l’essentiel est que chacun veille à préserver ce lieu. Il s’agit d’un bien collectif, d’un acquis précieux pour l’ensemble de la ville», conclut Hicham Haddaf.