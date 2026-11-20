Pourquoi le prix de l’or recule-t-il sur les marchés du monde sans que les prix baissent vraiment dans les bijouteries marocaines? La question revient chez beaucoup de clients, qui voient passer sur les réseaux sociaux des annonces de chute du coût du métal jaune, puis constatent en boutique que le prix du gramme n’a presque pas bougé.

Mercredi 18 novembre, l’once d’or, unité de référence sur les marchés internationaux, e st descendue jusqu’à 3.719,55 dollars , son niveau le plus bas depuis fin septembre 2025. Pourtant, les prix pratiqués dans les bijouteries du royaume n’ont répercuté que très faiblement cette baisse.

Pour comprendre cet écart, nous avons rencontré, le 11 novembre, Laila Miyara, vice-présidente de la Fédération marocaine des bijoutiers. Elle nous explique comment se forment les prix sur le marché local, mais aussi ce qui pourrait attendre les acheteurs dans les prochains mois.

La veille de l’entretien, le gramme d’or brut s’échangeait à 1.060 dirhams sur le marché marocain. Pour les non-initiés, il s’agit du métal avant sa transformation en bijou, autrement dit de la matière première que les artisans achètent pour la travailler. «Quand je dis le prix de l’or brut, c’est-à-dire l’or 18 carats, c’est celui qu’on achète et qu’ensuite on travaille», nous précise Laila Miyara.

Le prix de 1.060 dirhams correspond donc à la matière première, avant même que celle-ci ne prenne la forme d’un bijou. Mais le consommateur paie-t-il ce montant en boutique? La réponse est non. Laila Miyara insiste sur cette distinction, souvent mal comprise par les acheteurs.

«Le client ne va pas acheter un bijou à 1.060 dirhams. Ce montant correspond uniquement au prix de l’or brut. Il faut ensuite compter le travail de l’artisan et les frais de fabrication. Si le bijou comporte des pierres précieuses, comme des rubis ou des diamants, leur coût s’ajoute, tout comme celui du sertissage. Le modèle du bijou entre lui aussi dans le calcul du prix final», ajoute-t-elle.

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Le montant final dépend ainsi de la complexité du bijou. La vice-présidente de la fédération distingue deux grandes catégories. Les pièces en or travaillées de manière simple entraînent des frais de fabrication d’environ 120 à 150 dirhams le gramme. Pour les créations de joaillerie, plus fines et plus complexes, la facture peut être nettement plus élevée.

«La fabrication d’un bijou beldi fait intervenir plusieurs artisans. Pour une pièce particulièrement travaillée, le coût de la main-d’œuvre peut atteindre 200 à 250 dirhams le gramme, selon la finesse et la complexité du modèle», nous explique-t-elle.

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Deux bijoux de même poids peuvent donc afficher des prix très différents, selon le temps de travail, la technicité et les finitions nécessaires à leur réalisation.

Quelle part du prix payé par le client revient alors au métal lui-même? Selon Laila Miyara, la matière première représente environ 82% du montant global. La fabrication compte pour 10 à 12%, tandis que la marge commerciale brute se situe entre 5 et 10 %, selon le produit. Pour les pièces de joaillerie les plus élaborées, les frais de fabrication et le prix du modèle peuvent toutefois être plus élevés.

La marge commerciale ne constitue pas non plus le bénéfice net du bijoutier. Celui-ci doit encore couvrir ses différentes dépenses. «Bien sûr, le commerçant va encore y ajouter ses charges, le loyer, les salaires, ses charges fixes et ses charges variables, qui viennent aussi réduire cette marge», précise notre source.

Au moment de l’entretien, ces différents éléments portaient le prix d’un bijou courant entre 1.200 et 1.300 dirhams le gramme pour le client final. Les modèles de haute joaillerie pouvaient atteindre 1.400, voire 1.500 dirhams le gramme.

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Avec une matière première qui représente plus des quatre cinquièmes du prix final, on pourrait penser que les tarifs sont relativement proches d’une bijouterie à l’autre. Pourtant, les consommateurs constatent parfois des écarts importants.

Laila Miyara les explique notamment par les charges propres à chaque commerce, mais aussi par la nature du travail réalisé.

«Les prix peuvent varier d’une boutique à l’autre en fonction des services proposés et des charges supportées. Une bijouterie située dans un quartier populaire n’a pas les mêmes coûts qu’une boutique installée dans un quartier chic, notamment en matière de loyer et de salaires. C’est ce qui explique encore les différences de prix.»

Pourquoi l’or reste-t-il plus cher au Maroc?

Mais c’est surtout le décalage entre le prix de l’or brut au Maroc et son cours international qui suscite l’incompréhension des clients et les préoccupations des professionnels. Lorsque les réseaux sociaux annoncent une baisse du métal jaune, avec des prix parfois évoqués à 800 ou 900 dirhams le gramme, les consommateurs ne retrouvent pas ces niveaux dans les bijouteries marocaines.

«Hier, par exemple, l’once d’or cotait 4.040 dollars sur le marché international. Une fois converti en dirhams, cela représente environ 950 dirhams le gramme. Pourtant, sur le marché marocain, l’or s’est vendu hier à 1.060 dirhams le gramme. L’écart est donc de 108 dirhams, ce qui est loin d’être négligeable. Pour nous, cela représente près de 10% de différence. C’est considérable», souligne la vice-présidente.

Cet écart n’est pas nouveau. La Fédération marocaine des bijoutiers le dénonce depuis plusieurs années et affirme qu’il a déjà atteint des niveaux bien plus importants.

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«En tant que Fédération marocaine des bijoutiers, nous n’avons cessé de dénoncer cet écart. À un moment donné, la différence entre les prix pratiqués sur notre marché et les cours internationaux atteignait même 150 à 170 dirhams le gramme. En principe, il suffit de convertir le cours international en dirhams et d’y ajouter une petite commission. Il n’y a pas lieu d’avoir un tel écart», nous affirme Laila Miyara.

Pour la profession, cette situation pénalise directement la compétitivité des bijoutiers marocains, notamment face à des marchés comme la Turquie.

«Lorsque l’écart atteint 100, 120, voire 150 ou 200 dirhams le gramme, nous perdons en compétitivité. D’autant que le coût de la main-d’œuvre a lui aussi augmenté, en plus de celui de l’or. Nous avons donc de plus en plus de mal à concurrencer des marchés comme la Turquie ou d’autres marchés internationaux. L’or est aujourd’hui plus cher au Maroc qu’à l’étranger et, malheureusement, les prix pratiqués localement ne suivent pas les cours internationaux», ajoute-t-elle.

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Reste à comprendre pourquoi les fluctuations des marchés internationaux ne se répercutent pas davantage sur les prix pratiqués au Maroc. Sur ce point, Laila Miyara met en cause l’organisation du marché local et le rôle de certains intermédiaires.

«Il existe ici des intermédiaires qui fixent les prix comme ils l’entendent. Ils s’accordent entre eux sur les tarifs pratiqués sur le marché, ce qui pénalise l’ensemble de la filière et fragilise le secteur.» La fédération réclame ainsi une meilleure organisation de l’approvisionnement en matières premières, notamment à travers la création d’un comptoir national de l’or.

«En tant que fédération, nous avons demandé une meilleure structuration et une réglementation du secteur, notamment en ce qui concerne l’approvisionnement en matières premières, qui reste un problème au Maroc. Aujourd’hui, il n’existe pas de comptoir de l’or où les bijoutiers pourraient s’approvisionner avec des factures, et à un prix réglementé. Cela permettrait à tous les professionnels d’acheter l’or au même prix, sans que certains le paient plus cher que d’autres. Or, ce comptoir marocain de l’or n’existe toujours pas.»

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Un tel dispositif permettrait aux bijoutiers de s’approvisionner sur facture, à un prix encadré et dans des conditions identiques. La profession y voit un moyen potentiel de réduire les disparités entre les prix d’achat et de rendre le marché plus transparent.

La fédération met également en avant une autre revendication, celle de réserver une partie de la production aurifère nationale au marché local. Le Maroc dispose en effet de mines d’or et d’argent, mais le métal extrait du territoire est destiné à l’exportation.

«Nous avons demandé qu’une partie de cette production, à hauteur de 20 à 25%, soit réservée au marché marocain. Cela permettrait aux professionnels de mieux s’approvisionner en matière première et contribuerait à structurer la filière. Une meilleure organisation du secteur permettrait aussi d’instaurer davantage de transparence et de clarté dans les circuits d’approvisionnement», explique Laila Miyara.

Faut-il encore investir dans l’or?

Une fois ces mécanismes expliqués, reste la question qui intéresse directement les acheteurs: faut-il encore investir dans l’or, alors que certains anticipent une nouvelle hausse de son prix? Beaucoup rappellent que le gramme valait environ 600 dirhams il y a quelques années et s’interrogent sur le potentiel de progression du métal jaune. Laila Miyara refuse toutefois de se prononcer sur une évolution précise des cours.

«Tout est possible dans le contexte actuel. Nous sommes dans une grande incertitude et manquons de visibilité sur l’évolution des prix, qui sont particulièrement volatils. En une seule journée, les cours peuvent changer deux ou trois fois, y compris sur les marchés internationaux, dont les fluctuations ont des répercussions directes sur notre marché. Dans ces conditions, il est difficile d’anticiper la suite. Les professionnels sont dans l’expectative et préfèrent attendre avant de prendre des décisions.»

Pour illustrer cette volatilité, elle revient sur le pic atteint par le cours de l’or au début de l’année, lorsque les prix avaient atteint des niveaux inédits sur le marché marocain. «L’once d’or était montée jusqu’à 5.500 dollars et, chez nous, le prix du bijou vendu au client avait atteint 1.600, voire 1.700 dirhams le gramme. C’était du jamais-vu. Nous n’avions encore jamais connu de tels prix. À cette période, nous achetions l’or brut à près de 1.300 dirhams le gramme.»

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Les données de marché situent ce record autour de 5.595 dollars l’once, le 29 janvier 2026. Entre ce sommet et le niveau observé cette semaine, le métal jaune a perdu une part importante de sa valeur sur les marchés internationaux, illustrant l’ampleur des variations auxquelles les bijoutiers doivent s’adapter.

Pour la vice-présidente de la fédération, une nouvelle hausse reste possible, mais elle dépend de facteurs qui échappent largement aux professionnels. «Une nouvelle hausse reste possible, car le prix de l’or dépend aujourd’hui de nombreux facteurs internationaux. La situation géopolitique, les crises et les guerres dans le monde, mais aussi la stabilité internationale et l’évolution du dollar ont tous un impact sur son cours. Dès que le dollar monte ou baisse, cela se répercute directement sur le prix de l’or. Nous sommes donc très dépendants de ces évolutions, ce qui rend toute prévision difficile.» Malgré ces incertitudes, Laila Miyara table plutôt sur une poursuite de la hausse.

«Je pense que l’or va continuer à augmenter. Certaines prévisions de grandes banques évoquent même un nouveau pic dès janvier, comparable à celui atteint en février de l’année dernière. Cette anticipation s’explique notamment par les achats importants des banques centrales, qui sont aujourd’hui entrées en concurrence avec nous. La Chine, les pays européens et les États-Unis achètent beaucoup d’or. Cela montre qu’ils s’attendent eux aussi à une nouvelle hausse des prix.»

Pourquoi les commerçants ne vendent plus l’or à crédit

Cette instabilité a également modifié les pratiques commerciales dans les bijouteries. La vente à crédit, autrefois courante, tend aujourd’hui à disparaître. De nombreux clients, notamment issus de la classe moyenne, avaient pris l’habitude de payer leur bijou en plusieurs fois, avant de le récupérer une fois le montant intégralement réglé.

Laila Miyara se souvient de cette pratique, qui permettait aux commerçants de maintenir une activité régulière. «Avant, nous travaillions beaucoup avec la classe moyenne, composée de cadres moyens, de cadres supérieurs et d’autres catégories qui avaient de nombreux besoins. L’achat d’or à crédit était une pratique tout à fait normale, comme pour une voiture ou une maison. Les clients venaient, choisissaient un bijou et le payaient progressivement jusqu’à avoir réglé la totalité du montant. Pour nous, commerçants, c’était aussi un avantage, car cela entretenait l’activité et faisait circuler l’argent.»

La hausse et les variations rapides des cours ont cependant rendu cette pratique beaucoup plus risquée. Un bijoutier qui vend aujourd’hui un bijou à crédit peut se retrouver à devoir remplacer le métal à un prix nettement supérieur quelques semaines ou quelques mois plus tard.

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«Aujourd’hui, ce n’est plus possible. Pourquoi? Parce que si je vends de l’or à 1.200 dirhams le gramme aujourd’hui, son prix peut passer à 1.300 dirhams dès le lendemain. Je perds alors 100 dirhams sur chaque gramme vendu. Ce n’est plus tenable. Les commerçants ne peuvent donc plus se permettre de vendre à crédit, d’autant que le coût de la matière première est devenu très élevé. Accorder des facilités de paiement sur cinq ou six mois, voire trois mois, est devenu beaucoup trop difficile», souligne Laila Miyara.

La vente à crédit est ainsi devenue exceptionnelle, voire inexistante dans certaines bijouteries. «C’est devenu très rare. Je ne pense même pas qu’il y ait encore beaucoup de commerçants qui acceptent de vendre à crédit, car le prix de l’or change tous les jours», estime-t-elle.

Les pièces de Louis, une autre façon d’épargner

Pour les personnes qui cherchent avant tout à épargner dans l’or, les pièces de Louis présentent un avantage de taille. Elles permettent de miser directement sur le métal précieux, sans payer les frais de fabrication d’un bijou. Un choix qui peut s’avérer plus avantageux pour l’acheteur, mais qui l’est moins pour les bijoutiers.

«Quand le louis se vendait autour de 2.000 dirhams et que la pièce de 20 francs coûtait entre 2.000 et 2.500 dirhams, c’était très intéressant d’en acheter et de les conserver, parce qu’il y a toujours de l’argent dedans. Aujourd’hui, le prix d’une pièce de 20 francs se situe entre 8.500 et 8.700 dirhams, ce qui rend cet achat beaucoup moins accessible.»

L’intérêt de ces pièces tient notamment à leur valeur, qui repose principalement sur leur poids en or, contrairement aux bijoux dont le prix intègre également les frais de fabrication.

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«Le louis n’a pas de frais de fabrication. Sa valeur repose essentiellement sur l’or qu’il contient, mais aussi sur sa dimension culturelle et historique. Chaque pièce a son propre prix et son grammage. Contrairement à un bijou, les frais de fabrication ne sont pas pris en compte de la même manière. Pour un bijou fini, ils entrent dans le prix d’achat et, si le cours de l’or baisse, l’acheteur peut donc perdre de l’argent.»

La différence est donc importante au moment de la revente. L’acheteur d’un bijou paie également le travail de l’artisan, une dépense qu’il ne récupère pas nécessairement. Pour une pièce, le prix dépend davantage de la quantité d’or qu’elle contient, même si sa valeur varie aussi selon son type, son poids et son intérêt historique.

L’achat de bijoux ne répond toutefois pas uniquement à une logique de placement. Laila Miyara rappelle que l’or conserve aussi une fonction patrimoniale et joue un rôle de réserve financière pour les ménages, notamment en cas de difficultés. «Pour les femmes, depuis la nuit des temps, une femme doit avoir ses bijoux, pour sa beauté, mais aussi pour les coups durs. Si elle a besoin d’argent, elle peut trouver un patrimoine à vendre.»

Elle souligne également que l’un des principaux atouts de l’or réside dans sa facilité de revente, contrairement à d’autres formes de patrimoine comme l’immobilier ou les terrains. «Et en plus, l’or, c’est la seule valeur refuge. C’est-à-dire que tu sors au marché et tu le vends, alors qu’un bien immobilier ou un terrain ou quelque chose, tu ne peux pas le vendre dans la journée. Il faut un peu de temps pour le vendre.»

Pour illustrer la progression de la valeur de l’or, elle compare les prix observés en 2023 à ceux pratiqués aujourd’hui. «En 2023, le gramme d’or valait 600 dirhams. Aujourd’hui, trois ans plus tard, il se négocie entre 1.000 et 1.300 dirhams, et a même atteint 1.600 dirhams à son plus haut niveau. Sa valeur a donc plus que doublé, ce qui est très intéressant pour les personnes qui souhaitent vendre», conclut-elle.