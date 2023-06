Polémique autour du concours des avocats: nouvel examen le 9 juillet

Dans sa nouvelle décision actée ce mardi 6 juin 2023, le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a fixé l’examen d’accès à la profession d’avocat au 9 juillet prochain dans les villes de Rabat, Casablanca, El Jadida, Fès, Marrakech, Safi, Meknès, Agadir, Laayoune, Tanger, Tétouan, Settat, Béni Mellal, Oujda, Nador, Kénitra, Taza, Ouarzazate, Errachidia, Khouribga, Al Hoceima et Guelmim.

L’initiative du ministère de la Justice intervient au lendemain de la réaction du gouvernement, qui a décidé d’interagir positivement avec les recommandations formulées par le Médiateur du Royaume, suite au rapport spécial de cette institution au sujet du débat suscité autour de l’examen d’aptitude pour l’exercice de la profession d’avocat.

Le rapport du Médiateur du Royaume a incité le gouvernement à organiser un nouvel examen répondant aux mêmes conditions que celui de la session du 4 décembre 2022. Il a également appelé à ce que l’annonce des résultats et la remise des certificats d’aptitude aux candidats ayant réussi le nouvel examen soient faites début octobre prochain pour permettre à ceux qui le souhaitent de bénéficier avec leurs pairs des dispositions de l’article 11 de la loi régissant la profession d’avocat en ce qui concerne l’introduction de la demande de candidature pour l’inscription sur la liste des avocats stagiaires.

Rappelons que dans un communiqué diffusé ce mardi 6 juin, l’Association des barreaux du Maroc (ABAM) a clairement affiché son «refus catégorique» à l’idée d’organiser un nouvel examen, accusant le chef du gouvernement et le Médiateur du Royaume d’ingérence et d’atteinte à l’indépendance de la profession et à son immunité.