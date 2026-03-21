Pluviométrie: Immouzzer-Idda Outanane en tête des cumuls avec 31 mm en 24 heures

De fortes précipitations ont été relevées dans plusieurs villes ces dernières 24 heures. Immouzzer-Idda Outanane affiche le cumul le plus élevé avec 31 millimètres, devant Sidi Bennour avec 25 mm. Agadir-Inezgane suit avec 16 mm, tandis que Taroudant et Ifrane enregistrent chacune 13 mm.

Tiznit affiche un cumul de 12 mm, alors qu’Agadir-Aït Melloul atteint 10 mm. Dans plusieurs villes du nord et de l’intérieur, les précipitations restent modérées, avec 6 mm relevés à Tétouan, Taza, Nador et El Jadida.

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Fès-Saïss et Essaouira enregistrent 5 mm, tandis que Taourirt totalise 4 mm. Benguérir, Meknès et Al Hoceima affichent chacune 3 mm. Les cumuls baissent ensuite à 2 mm dans plusieurs localités, notamment à Tan-Tan, Sidi Slimane, Settat, Mohammedia, Tit Mellil et Chefchaouen.

Dans d’autres villes, les précipitations restent faibles, avec 1 mm enregistré à Tanger, Oujda, Ouarzazate, Khouribga, Benslimane et Béni Mellal. Enfin, Tanger-Port, Sidi Ifni, Nouaceur, Larache, Salé et Marrakech enregistrent des quantités inférieures à un millimètre.