Plages, hospitalité et ambiance: le Nord coche toutes les cases

Durant cette période estivale qui s’étend jusqu’à la mi-septembre, les destinations côtières du nord du Maroc connaissent une dynamique touristique remarquable. Attirés par des températures agréables et un cadre naturel privilégié, de nombreux vacanciers affluent vers les plages de Martil, M’diq, Fnideq et Tétouan, ainsi que le long du littoral méditerranéen.

Interrogés par Le360, des touristes originaires de pays arabes et d’Europe n’ont pas caché leur admiration pour l’atmosphère unique de la région, saluant un équilibre réussi entre détente balnéaire, offre culturelle et animation au quotidien.

Venue d’Italie, une vacancière confie: «C’est la première fois que je viens ici. J’apprécie les gens, la nourriture, l’endroit, la mer. Vive le Maroc!»

Installé aux Pays-Bas, un touriste syrien partage le même enthousiasme. Il raconte: «Je vis aux Pays-Bas. Je suis venu en touriste au Maroc. La plus belle ville, c’est Tétouan. L’ambiance est magnifique.»

Yasmine, touriste jordanienne, découvre pour la première fois cette partie du Royaume. Elle témoigne: «C’est la première fois que je viens dans le Nord du Maroc. J’apprécie les gens, la nourriture… Dima Maghrib!»

L’attractivité des villes du Nord ne se limite pas au bain de soleil en journée. Dès la tombée de la nuit, les corniches, terrasses de cafés, restaurants et espaces de loisirs s’animent, offrant aux promeneurs une ambiance nocturne particulièrement vivante et conviviale.

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À cette animation s’ajoute le plaisir de la table. La gastronomie locale occupe une place centrale dans le séjour. Elle est riche en produits de la mer frais et en spécialités marocaines traditionnelles. Pour les visiteurs étrangers, cette étape gourmande constitue une immersion authentique dans la culture culinaire du Royaume.

La force de la région septentrionale réside également dans la complémentarité de ses paysages. En un seul voyage, le visiteur peut alterner entre les plaisirs du littoral, la sérénité des reliefs de Chefchaouen ou encore l’effervescence cosmopolite et historique de Tanger.

Cette diversité permet de répondre à toutes les attentes, confirmant le statut du Nord marocain comme l’une des destinations phares de la saison estivale auprès d’une clientèle locale et internationale.