Pics de chaleur et épisodes orageux: ce que nous réserve la météo cette semaine

Cette semaine, le Maroc renoue avec des températures particulièrement élevées, accompagnées d’orages localisés. De fortes chaleurs toucheront plusieurs régions, notamment à l’intérieur du pays, tandis que des épisodes orageux sont attendus sur les reliefs.

Depuis ce lundi, le Maroc fait face à une nette hausse des températures. Selon la Direction générale de la météorologie (DGM), un temps chaud dominera l’Oriental, le Sud-Est ainsi que l’intérieur des provinces sahariennes, avec des températures atteignant 39 à 45°C à l’extrême Sud-Est.

Sur les régions du Saïss, du Sud-Est, du Rif et des plaines de Tadla, elles varieront entre 32 et 38°C, tandis que le reste du pays connaîtra des valeurs comprises entre 25 et 31°C. Des nuages bas accompagnés de brume seront présents sur les côtes, les plaines ainsi que sur le littoral méditerranéen.

Parallèlement, des cellules orageuses locales pourraient se former sur le Haut et le Moyen Atlas, le Saïss, le Rif ainsi que les zones voisines, avec un risque de chutes de grêle locales, accompagnées de rafales de vent modérées à fortes provoquant des phénomènes de soulèvement de poussières par endroits.

Pour mardi et mercredi, la tendance reste semblable, avec des températures toujours élevées. La DGM signale que l’instabilité orageuse pourrait s’intensifier par moments sur le Haut et le Moyen Atlas, le Rif ainsi que l’Oriental, provoquant des averses orageuses locales. Les températures devraient légèrement baisser sur l’Atlas, le Rif et l’Oriental tout en restant en hausse sur le reste du pays.

À partir de jeudi, la chaleur fera un retour marqué avec l’arrivée du phénomène du chergui, dû à la remontée d’air chaud en provenance du Sahara vers les régions du Sud et du Centre. Les températures augmenteront de nouveau.

Le temps restera généralement chaud sur la majeure partie du pays, avec la formation de cellules orageuses instables sur le Haut et le Moyen Atlas, le Rif ainsi que l’Oriental. Des rafales de vent modérées à fortes accompagneront localement ces phénomènes.