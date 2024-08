En images: les Marrakchis se ruent vers les piscines municipales pour contrer la canicule

À Marrakech, les piscines municipales sont plus que de simples lieux récréatifs. Elles représentent des espaces privilégiés pour les familles et les personnes à revenu modeste. L’accès y est remarquablement abordable, avec un tarif de dix dirhams pour les piscines en plein air et de vingt dirhams pour les piscines couvertes, permettant à chacun de profiter de ces lieux rafraîchissants.

Dans ce contexte, Le360 a choisi de mettre en lumière la piscine Bab Elkhmis, la seule piscine municipale administrée directement par le conseil communal de Marrakech. Ce reportage offre un aperçu vivant de l’ambiance vibrante et des activités qui animent ce lieu géré par la commune, la gestion des autres piscines municipales étant confiée à des entreprises privées.

Sur place, un désir croissant se fait entendre parmi les estivants: celui de voir augmenter le nombre de piscines municipales. Ces piscines dans la ville, à l’instar de Bab Elkhmis, permettraient à un plus grand nombre de Marrakchis et de familles de profiter de ces espaces de loisirs précieux, contribuant ainsi à alléger les effets de la canicule tout au long de l’été et aux enfants de se dépenser.

Les piscines municipales ne sont pas seulement des lieux de détente, elles jouent un rôle crucial en offrant un espace sûr et agréable aux résidents de Marrakech. Il est donc impératif que les autorités compétentes portent une attention accrue à l’augmentation de leur nombre et à l’amélioration continue de leurs services.