Marrakech abrite jeudi un important forum parlementaire sur l’économie dans le pourtour méditerranéen

Lors de l’ouverture de forum, issu de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée que le Maroc préside, il sera procédé par Enaam Mayara, président de la Chambre des conseillers et Rachid Talbi Alami, à la remise du Prix d’Excellence à l’Agence bayt al mal al Qods, bras exécutif du Comité islamique que préside le roi Mohammed VI.

À cette occasion, les participants vont en outre valider le projet de création de l’Observatoire parlementaire des pays du Sud pour le développement durable. Cet observatoire sera créé en partenariat avec l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée dont la présidence tournante est assurée par Enaam Mayara, président de la Chambre des conseillers. Les travaux de ce forum se tiendront entre les 11 et 12 juillet, avec la participation de nombreuses personnalités du monde parlementaire issu des pays du Golfe, de l’Afrique et de l’Amérique du Sud.

Jeudi, il est prévu des allocutions d’Aziz Akhannouch, de Rachid Talbi Alami, de Nadia Fatah Alaoui, ministre de l’Économie et des Finances, de Aawatif Hayar ministre de la Solidarité et de l’Inclusion sociale et de Chakib Alj, président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).

Le programme de cette 11ème édition du Forum économique prévoit une série de thématiques portant sur «Les perspectives de l’économie dans la région euro-méditerranéenne et celle du Golfe», «Les énergies et le changement vert», dans les deux régions ainsi que le «Guide sur la préservation de la mer Méditerranée et ses littoraux».