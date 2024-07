Grand oral d’Aziz Akhannouch le 9 juillet devant la Chambre des conseillers

L’exposé d’Aziz Akhannouch sera consacré au «dialogue social», bilan et perspectives entre le gouvernement et les syndicats. Les conseillers parlementaires s’évertueront sans doute à cette occasion de critiquer «la hausse des prix et l’inflation», de son côté le chef du gouvernement ne manquera pas de livrer des arguments en chiffres sur les efforts budgétaires consentis pour augmenter les salaires des fonctionnaires et assurer les aides publiques.

Il faut noter que le gouvernement compte reprendre le dialogue social avec les syndicats, lors de la rentrée politique en septembre prochain autour de la réforme des systèmes des retraites.