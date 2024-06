Amman: Aziz Akhannouch représente le Roi à la Conférence internationale sur l’aide humanitaire urgente à Gaza

Intitulée «Appel à l’action: aide humanitaire urgente pour Gaza», la conférence internationale, organisée conjointement par la Jordanie, l’Égypte et les Nations unies, a pour objectif d’identifier les moyens de renforcer la réponse de la communauté internationale à la catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza.

Cette conférence est marquée par la présence notamment du Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, et de chefs d’État ou de gouvernement de plus de 75 pays, ainsi que de représentants d’organisations humanitaires et d’institutions financières internationales.