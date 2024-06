Mosquée Al Aqsa: le Maroc condamne vigoureusement les incursions israéliennes qui «sapent les efforts d’apaisement à Gaza»

En réponse à une question posée par Le360 au sujet de la situation dans la Mosquée Al-Aqsa lors d’un point de presse tenu à l’issue de ses entretiens avec son homologue brésilien, Mauro Vieira, le ministre a souligné que «le Royaume du Maroc condamne fermement l’autorisation par les autorités israéliennes de la Marche des drapeaux à Al-Qods occupée, et ce qui en découle en termes de restrictions d’accès à la Mosquée Al-Aqsa imposées aux fidèles», relevant que le Maroc rejette catégoriquement l’incursion de responsables gouvernementaux israéliens et de membres de la Knesset sur l’esplanade de la Mosquée.

Le roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, a dénoncé vigoureusement à maintes reprises ce genre de provocations qui interviennent alors que se poursuit l’agression israélienne à Gaza, faisant de nombreuses victimes parmi les civils, a rappelé le ministre.

Le Royaume du Maroc, a-t-il poursuivi, «rejette avec force» les incursions israéliennes dans la Mosquée Al-Aqsa, exhorte les autorités israéliennes à prendre les mesures nécessaires pour que de tels actes ne se reproduisent plus, et appelle la communauté internationale, y compris le Conseil de sécurité de l’ONU et les puissances agissantes, à protéger la Mosquée Al-Aqsa et les lieux de culte des musulmans dans la ville d’Al-Qods.