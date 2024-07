Application MaCNSS... La Caisse nationale de sécurité sociale lance une nouvelle version pour améliorer la qualité de ses services

À l’ergonomie plus intuitive et au design intrépidement moderne, cette nouvelle version se veut plus conviviale, plus rapide et simplifiée, mais également étoffée de services et fonctionnalités qui feront vivre une expérience digitale unique aux utilisateurs.

Cette refonte a pour objectif principal la simplification des démarches pour bénéficier des différentes prestations servies par la caisse. Elle répond également à l’objectif de faciliter davantage l’accès aux services de l’institution aux assurés sans avoir besoin de se déplacer vers les agences.

Outre l’édition des attestations, le suivi des déclarations de salaire, la déclaration des membres de la famille, la modification des données personnelles, les demandes pour bénéficier des différentes prestations servies par la caisse et le suivi des dossiers… etc., la nouvelle version MaCNSS, permet de télécharger les différentes attestations délivrées par la CNSS, de récupérer le mot de passe instantanément et d’accéder à d’autres services comme la géolocalisation dynamique des représentations locales et régionales de la CNSS.

Cette application dispose désormais d’une architecture technique à la fine pointe des dernières technologies. Elle a été enrichie par un assistant vocal, un système d’empreinte digitale et FaceID et un système de notification push. Pour plus d’adaptation aux exigences des utilisateurs, la nouvelle version a été adaptée aux contenus multilingues en intégrant la possibilité de naviguer en langue arabe.

Lors de son lancement en 2014, MaCNSS était conçue pour répondre aux besoins des assurés salariés, mais aujourd’hui, elle a été adaptée et améliorée pour prendre en charge les nouvelles catégories d’assurés qui ont bénéficié du chantier de généralisation de la couverture médicale et sociale (Travailleurs Non Salariés «TNS», «AMO Tadamoun» et «AMO Achamil»). Actuellement, environ 1,9 million de comptes MaCNSS ont été créés par les assurés AMO-TADAMOUN.

Et pour accompagner les assurés dans cette nouvelle expérience, la CNSS a mis à leur disposition, des vidéos de tuto consultables sur ses réseaux sociaux pour présenter les nouvelles fonctionnalités qui viennent compléter les offres de l’application, et les étapes à suivre pour les utiliser. Parmi ces nouveautés, nous citons en l’occurrence:

Création de compte et récupération instantanée du mot de passe:

Pour créer un compte sur l’application, Il suffit de saisir les informations requises et de suivre les instructions. Après avoir renseigné son email et son numéro de téléphone, l’assuré recevra, immédiatement par SMS, son identifiant et son mot de passe d’accès à son espace privé.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter cette vidéo:

TAAWIDATY

Grâce au service TAAWIDATY, accessible via l’application MaCNSS, les assurés peuvent effectuer leurs demandes pour bénéficier facilement des différentes prestations servies par la CNSS (allocations familiales, indemnités journalières de maladie, indemnités journalières de maternité, indemnités de perte d’emploi, demandes de pension, et recouvrement des cotisations salariales).

Outre l’établissement des demandes précitées, la nouvelle version MaCNSS offre aux assurés la possibilité de suivre le traitement des dossiers AMO et des différentes prestations prises en charge, avec la possibilité de consulter le détail de chaque dossier en temps réel.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter cette vidéo:

«Mes attestations»

L’application MaCNSS permet à ses utilisateurs de télécharger facilement, et en un seul clic toutes les attestations fournies par la caisse.

Il suffit d’accéder à la rubrique «Mes attestations», soit en cliquant sur le bouton «Attestations» situé en bas de la liste des options, soit en y accédant via le menu.

Ensuite, il ne vous reste plus qu’à cliquer sur le bouton «Télécharger» pour obtenir tous les documents requis rapidement et facilement. Parmi les attestations disponibles, nous citons par exemple :

Attestation d’immatriculation;

Attestation de déclaration de salaire;

Attestation des allocations familiales;

Attestation de régularité du paiement des cotisations des TNS;

Attestation de bénéfice d’une pension.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter cette vidéo:

«Ma Carrière»

Les assurés salariés peuvent facilement et en quelques étapes, consulter toutes les données relatives à leur carrière professionnelle via l’application MaCNSS.

L’assuré n’a qu’à cliquer sur le menu et accéder à la rubrique «Ma carrière». Dans cette rubrique, il peut consulter le nombre total des jours déclarés, l’historique de déclarations, le salaire déclaré, etc.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter cette vidéo: