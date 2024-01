Pensions de retraite: même ceux qui n'auront pas accumulé pas les 3240 points à la CNSS peuvent y prétendre

C’est une vraie petite révolution pour les travailleurs marocains. Aujourd’hui et désormais, les futurs retraités qui n’auront pas réussi à totaliser le nombre de points jusqu’ici prévu pour bénéficier d’une pension de retraite, y sont éligibles.

Selon Al Ahdath Al Maghribia de ce lundi 29 janvier 2024, au dernier Conseil d’administration de la CNSS, ces mercredi 24 et vendredi 26 janvier derniers, la décision de verser des pensions aux retraités qui n’ont pas accumulé les 3240 points nécessaires jusqu’ici a été actée.

Le quotidien explique que cette décision entend rétablir une certaine équité entre les salariés du secteur privé, et lève des discriminations dont pâtissaient certains d’entre eux.

Al Ahdath Al Maghribia explique aussi que les membres des représentations syndicales de ce Conseil d’administration à la CNSS ont tenu se féliciter de cette décision.

Selon eux, même si la pension à verser reste «insuffisante» devant le contexte inflationniste que traverse le pays, cette décision récompense «des années de lutte de la part des syndicats», ainsi que «tous les efforts déployés au sein du Conseil d’administration de la CNSS» pour y parvenir.

Al Ahdath Al Maghribia précise que cette décision prévoit de reverser une pension de 600 dirhams aux retraités qui auront accumulé 1320 à 1704 points tout au long de leur activité.

Pour ceux qui auront accumulé entre 1705 et 2088 points, cette pension devrait être de 700 dirhams, et elle se portera à 800 dirhams pour les retraités qui auront accumulé entre 2089 et 2472 points.

Le quotidien ajoute que «le solde des points compris entre 2473 et 2856 points donnera droit à une pension de 900 dirhams», et au-delà, ce montant se portera à 1000 dirhams.

Comme le rapporte également le quotidien, lorsque le versement de ces pensions sera entamé, il le sera avec un effet rétroactif à partir du 1er janvier 2023.

En réaction à cette décision, l’Union marocaine du travail (UMT) a publié un communiqué cette décision est détaillée. Le syndicat se félicite des «efforts de ses représentants au sein du Conseil d’administration de la CNSS» et rappelle qu’avant cette décision, 40% des retraités inscrits à la CNSS étaient privés de leur droit d’obtenir une pension de retraite, pour une simple raison: celle de ne pas avoir atteint le plafond des 3240 points prévus.

Le communiqué rappelle, en outre, que cette décision de réviser à la baisse le plafond des points donnant droit à une pension s’inscrit dans le cadre de l’accord social conclu avec le gouvernement, le 30 avril 2022.