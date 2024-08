Transport aérien: Aer Lingus lance une nouvelle liaison Dublin-Marrakech

Le lancement de cette nouvelle ligne aérienne s’inscrit dans le cadre du «programme élargi du transporteur irlandais visant à fournir à sa clientèle la possibilité de profiter du soleil durant la saison hivernale, avec des options de voyage diverses et passionnantes», selon un communiqué publié le mercredi 7 août.

À travers des vols opérant à une fréquence de trois fois par semaine, et ce, à partir du 26 octobre 2024, Aer Lingus invite ainsi sa clientèle à «visiter le Jardin Majorelle ou à explorer la beauté du Palais de la Bahia», et à (re)découvrir «le charme exotique de Marrakech, où le soleil d’hiver illumine les souks vibrants, les palais anciens et les médinas animées, est désormais à portée de main».

Marrakech offre une «aventure à chaque tournant, avec une riche mosaïque de paysages, de sons et de saveurs», poursuit la compagnie irlandaise dans son communiqué, précisant que la décision de lancer des vols en direction de la ville ocre vient en réponse aux tendances mondiales de voyage, qui montrent un désir croissant d’escapades au soleil en automne et en hiver.