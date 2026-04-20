Société

Oujda: mise en échec d’une tentative de trafic de haschich et saisie de cinq drones

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Revue de presseAprès la mise en échec d’une tentative de trafic de haschich près de la frontière maroco-algérienne, près des localités de Bni Drar et de Bni Khaled, les services de la gendarmerie royale ont saisi 30 kg de haschisch, cinq drones transfrontaliers avec leurs batteries, des accessoires et leurs systèmes de commande. Les détails de cette opération sécuritaire dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Par La Rédaction
Le 20/04/2026 à 18h41

Les services de la gendarmerie royale, relevant du commandement régional de la gendarmerie royale d’Oujda, ont mis en échec, jeudi 16 avril dernier, une tentative de trafic de haschich vers l’Algérie. «La quantité de drogue, estimée à pas moins de 30 kilogrammes de chira, était soigneusement préparée pour être transférée via des drones transfrontaliers vers l’autre côté de la frontière maroco-algérienne», rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia de ce mardi 21 avril.

Lors de cette opération, «la gendarmerie royale d’Oujda a saisi cinq drones transfrontaliers avec leurs batteries, des accessoires et leurs systèmes de commande dans la demeure d’un trafiquant de drogue», indiquent les sources du quotidien. Immédiatement interpellé après son arrestation, il a été déféré, vendredi dernier, devant le parquet d’Oujda. Le juge d’instruction en charge de cette affaire a ouvert une enquête, précisent les sources du quotidien.

Selon Al Ahdath Al Maghribia, «les services de la gendarmerie royale ont multiplié, au cours de cette semaine, des opérations sécuritaires dans la municipalité de Bni Drar et la commune de Bni Khaled pour contrer les nouvelles stratégies des réseaux de trafic de drogue dans la région».

Les sources interrogées par le quotidien précisent que les localités de Bni Drar et de Bni Khaled se sont dernièrement transformées en bases logistiques informelles de trafic de haschich, au moyen de drones en direction de l’Algérie où des criminels, complices de ce réseau de trafiquants, se chargeaient d’intercepter la drogue ainsi convoyée.

L’utilisation croissante des drones pour ce trafic de drogue transfrontalier impose aux autorités des défis sécuritaires majeurs, tout particulièrement dans cette zone frontalière, estime le quotidien. Pour Al Ahdath Al Maghribia, «malgré les efforts déployés par les services de la gendarmerie royale et des unités des forces armées royales, l’étendue de la zone géographique, les difficultés du terrain montagneux et l’absence d’alternatives économiques pour les habitants entravent la lutte contre ce fléau dans la région».

Par La Rédaction
Le 20/04/2026 à 18h41
#trafic de drogue#frontière marocco-algérienne#haschich#drones

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