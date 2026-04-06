Un gendarme suspendu après avoir tenté de transporter 80 kg de haschich vers Agadir

La cellule des motards, relevant de la brigade de la gendarmerie royale de Marrakech a réussi dernièrement à mettre en échec une tentative de trafic de haschisch de la région du Nord vers la ville d’Agadir. Le mis en cause dans cette affaire est un jeune gendarme qui exerce au Centre de formation de cavalerie de la gendarmerie royale à Benslimane.

Il a été surpris par le peloton d’autoroute de la gendarmerie royale au barrage de contrôle routier à l’entrée de la ville de Marrakech au niveau de la station de péage de l’autoroute, rapporte le quotidien Al Akhbar de ce mardi 7 avril. La fouille effectuée sur le véhicule du jeune gendarme a permis de saisir une quantité d’environ 80 kilogrammes de résine de cannabis. Il s’est avéré d’après les premiers éléments de l’enquête que «le mis en cause était chargé de transporter cette quantité de haschisch à partir d’une ville dans le Nord vers la région du Souss», précisent les sources du quotidien.

Le jeune gendarme impliqué dans cette affaire, poursuit le quotidien, a été immédiatement radié du corps de la gendarmerie royale, en attendant les résultats de l’enquête menée par la brigade de la gendarmerie royale de Marrakech, sous la supervision du procureur général du Roi près la cour d’appel de Marrakech. Cette enquête permettra d’établir d’éventuelles ramifications et connexions de ce jeune gendarme avec des barons de la drogue dans le Nord et d’identifier ses complices.

Le quotidien rappelle que «les éléments de la gendarmerie royale d’Errachidia avaient interpellé un gendarme, exerçant à la brigade de la Gendarmerie royale de Melloussa dans la région de Tanger à l’entrée de la ville d’Errachidia, en flagrant délit de transport de drogue du nord vers cette région». L’enquête, selon cette source, permis d’établir que «le mis en cause était approvisionné par son frère et son cousin dans le nord». Radié immédiatement du corps de la gendarmerie royale, «il a été condamné plus tard à cinq ans de prison ferme, alors que son frère s’est vu infliger une peine de quatre de réclusion criminelle et son cousin trois ans de prison ferme». Ces gendarmes interpellés et condamnés pour trafic de drogue restent «des cas isolés dans un corps structuré autour de la rigueur et de la discipline, sous le commandement du général de corps d’armée, Mohamed Haramou», souligne le quotidien.