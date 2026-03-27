La DGSN annonce le décès d’un officier et rend hommage à son engagement

La Direction générale de la sûreté nationale fait part du décès en martyr du devoir de l’officier de police Rachid Rezouq. Il a rendu l’âme ce vendredi matin au centre hospitalier universitaire Ibn Rochd de Casablanca, après avoir succombé aux blessures subies lors d’une opération visant le démantèlement d’un réseau impliqué dans le trafic international de drogue et de psychotropes.

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire national lui avait accordé, durant son hospitalisation, une promotion exceptionnelle. Cette décision visait à saluer l’ampleur de son sacrifice, son professionnalisme et son engagement constant au service de la sécurité des citoyens et de la protection de leurs biens.

L’intervention à laquelle il avait pris part remonte au 16 mars 2026, dans les environs de la ville d’Oued Zem. Au cours de cette opération, le policier a été grièvement blessé après avoir été délibérément percuté par un véhicule conduit par cinq individus. Ces derniers ont été interpellés en flagrant délit de transport de quantités importantes de drogue et de substances psychotropes.

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Hospitalisé dans un état critique, le fonctionnaire a été pris en charge en urgence et soumis aux soins intensifs nécessaires. Malgré les efforts médicaux engagés, il est décédé ce vendredi 27 mars 2026.

À la suite de ce drame, le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire national a donné instruction aux services compétents d’assurer un accompagnement complet à la famille du défunt, tant sur le plan social que médical.