Oujda: 17 personnes arrêtées, dont quatre fonctionnaires, pour détournement et vol à la fourrière municipale

Une opération conjointe menée par la Brigade régionale de la police judiciaire de Fès et la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) a permis le démantèlement d’un réseau criminel à Oujda, impliqué dans le vol et le détournement de véhicules saisis à la fourrière municipale.

Selon les premières données de l’enquête, 17 personnes ont été interpellées, dont quatre fonctionnaires publics, parmi lesquels le responsable de la fourrière et trois employés du même service. Les mis en cause sont soupçonnés de détournement et de dilapidation de fonds publics, de vol, de faux et usage de faux, ainsi que de trahison de confiance.

Les investigations révèlent que les membres du réseau détournaient des voitures, motos et vélos électriques placés sous scellés à la fourrière, avant de falsifier leurs plaques d’immatriculation ou de les démonter pour en revendre les pièces sur les marchés de la ferraille.

Les perquisitions menées par les enquêteurs ont permis la saisie de 10 voitures, 17 motos, 38 carcasses de véhicules et de nombreuses pièces détachées.

Douze des suspects ont été placés en garde à vue, tandis que les cinq autres font l’objet d’une enquête judiciaire approfondie sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer toutes les responsabilités et les complicités dans cette affaire.