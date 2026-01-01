Nouvel An à Tanger: une fête célébrée sous vigilance renforcée

Sous un ciel frais et quelques pluies intermittentes, les habitants de Tanger et ses nombreux visiteurs ont accueilli l’année 2026 dans une atmosphère de joie et de convivialité. Entre cafés bondés, restaurants animés et places publiques illuminées, la ville du Détroit a vibré au rythme d’un réveillon exceptionnel.

​Cette année, les festivités ont pris une dimension continentale alors que Tanger accueille les phases finales de la Coupe d’Afrique des nations (CAN). Des dizaines de supporters, notamment sénégalais venus d’Europe, ont célébré l’événement en famille.

​Issa Sissoko, ressortissant sénégalais résidant en France, témoigne de son enthousiasme: «Je suis très heureux d’être ici dans cette belle ville de Tanger. Les Marocains sont très agréables, serviables et accueillants. Le pays, la ville, tout est beau. Pour la nouvelle année, je souhaite une bonne santé à tous les Marocains et aux étrangers.»

​Même ferveur chez les touristes locaux, comme Ramzi, venu passer la soirée en famille: «Nous espérons que cette nouvelle année soit porteuse de succès, notamment pour notre équipe nationale à la CAN. Plein de bonnes choses aux Marocains du monde entier.»

​Pour assurer la quiétude des citoyens, les autorités de sûreté ont déployé un dispositif d’envergure. Hamid Tahiri, chef du district de police de Tanger-Médina, a souligné la coordination des effectifs: «Nous avons sécurisé les barrages en collaboration avec la police de la circulation et déployé plusieurs brigades dans différentes zones de la ville.»

​De son côté, Mohamed Qrabou, chef du district de police de Beni Makada, s’est félicité de l’efficacité préventive: «Nos brigades se sont concentrées sur les points névralgiques de la ville pour prévenir tout acte délictueux. Heureusement, nous n’avons constaté aucun incident grave.»

​La surveillance des accès à la ville a également été renforcée. Mohamed Oulad El Haj, adjoint au chef du service de la circulation à Tanger, explique: «Nous avons installé plusieurs points de contrôle et des barrages à toutes les entrées de la ville, avec des radars de surveillance contre les excès de vitesse.»

​Grâce à cet encadrement, l’ambiance est restée fluide dans les grandes artères comme à la place Bab Al Marsa. Les restaurants ont affiché complet, proposant des menus spéciaux et des animations musicales, offrant ainsi aux touristes et aux familles tangéroises une transition festive vers l’année 2026.