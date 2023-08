Moulay Idriss Zerhoun parmi les 13 plus beaux villages du monde, selon un magazine américain

Le jbel Zerhoun, au nord de Meknès. La ville de Moulay Idriss Zerhoun, nommée ainsi d'après Idriss Iᵉʳ, fondateur de la dynastie idrisside, et inhumé en ce lieu en l'an 791, est située sur cette montagne de la chaîne du Rif. DR

L’architecture originale et l’identité authentique de Moulay Idriss Zerhoun ne laissent personne indifférent. Situé à 30 km de Meknès, et à 60 km de Fès, le village Moulay Idriss Zerhoun s’est arrogé la septième place parmi les 13 plus beaux villages du monde, selon un classement réalisé par le magazine américain Architectural Digest.

Si les visiteurs se laissent ébahir par le charme de Moulay Idriss Zerhoun, première cité musulmane en Afrique du Nord (dont le nom a été emprunté à son fondateur Moulay Driss Ier), c’est surtout grâce à son architecture particulière marquée par ses escaliers, ses ruelles sinueuses, ses terrasses et sa structure labyrinthique. En plus, ce village abrite également le mausolée du souverain Idriss Ier, l’un des lieux les plus attractifs du pays.

Le village de Moulay Idriss Zerhoun est valorisé également pour ses sites pittoresques d’architecture islamique, notamment la mosquée Sentissi, connue pour son minaret cylindrique couvert de faïences vertes sur lesquelles sont inscrits des versets coraniques, comme le précise le magazine.

Moulay Idriss Zerhoun est suivi au classement du magazine Architectural Digest par Ōgimachi (Japon), Giethoorn, (Pays-Bas), Lamu (Kenya), Sighisoara (Roumanie), Penglipuran, (Indonésie) et Rothenburg ob der Tauber, (Allemagne).

En revanche, la première place du top 13 des plus beaux villages du monde, revient à Orta San Giulio (Italie). Celui-ci est suivi par le village Frigiliana (Espagne), Taxco de Alarcón, (Mexique), Gordes (France), Castle Combe (Angleterre) et Guatape, (Colombie).