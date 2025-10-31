Société

Mohamed Tozy nommé doyen du Collège des sciences sociales de l’Université Internationale de Rabat

Mohamed Tozy, doyen du Collège des sciences sociales de l’Université Internationale de Rabat.

L’Université Internationale de Rabat (UIR) a annoncé la nomination du politologue marocain Mohamed Tozy au poste de doyen du Collège des sciences sociales, marquant une nouvelle étape dans la stratégie de développement et de rayonnement académique de l’établissement.

Par Contenu de marque
Le 31/10/2025 à 18h20

Figure majeure des sciences sociales au Maroc et dans le monde arabe, le Pr. Tozy est reconnu pour ses travaux sur la sociologie du religieux et l’analyse politique au Maghreb. Il a enseigné à l’Université Hassan II de Casablanca et à Sciences Po Aix, où il a également dirigé la recherche et le laboratoire MESOPOLHIS entre 2021 et 2024.

Auteur d’ouvrages de référence tels que Monarchie et islam politique au Maroc (Presses de Sciences Po, 1999) et Tisser le temps politique au Maroc (traduit en 2025 chez Oxford University Press), Mohamed Tozy a également pris part à plusieurs chantiers nationaux, notamment la Commission de révision de la Constitution (2011) et la Commission spéciale sur le modèle de développement (2019-2021).

«Rejoindre l’UIR, c’est participer à un modèle d’université déléguée du service public. Ma conviction est que l’UIR, en partenariat avec l’université publique, participe pleinement à l’effort national pour faire des sciences sociales un levier du développement et de la souveraineté du pays», souligne un communiqué de l’UIR, citant Mohamed Tozy.

Lire aussi : L’Université internationale de Rabat dévoile sa nouvelle vision pour la formation

De son côté, le président de l’UIR, Noureddine Mouaddib, a salué cette nomination: «Elle illustre l’ambition de l’UIR de s’entourer de figures intellectuelles de haut niveau. L’expertise et la vision du Pr. Tozy renforceront le rayonnement scientifique et sociétal du Collège des sciences sociales.»

Avec cette nomination, l’UIR confirme son ambition de devenir un pôle d’excellence en sciences humaines et sociales, engagé dans la production de savoirs utiles à la société marocaine et aux grands débats contemporains.

Par Contenu de marque
Le 31/10/2025 à 18h20
#UIR#Education#enseignement supérieur#Maroc#Rabat

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

UIR: le Collège ingénierie & architecture organise la Job Fair 2025

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Rabat Business School (UIR) fait une entrée spectaculaire dans le Top 20 mondial du classement Financial Times 2025

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

UIR: et de 2 pour l’«Autonomous Aerospace Applications Challenge»!

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

UIR: discussion autour de la réforme de la Moudawana en présence de Abdellatif Ouahbi et Sana Akroud

Articles les plus lus

1
Carambolage sur l’autoroute Casablanca-El Jadida: plus de vingt véhicules impliqués et plusieurs blessés
2
Ce que le trafic illicite de fossiles dit d’un marché parallèle bien installé au Maroc
3
Coup de tonnerre: l’Assemblée nationale française adopte une résolution dénonçant l’accord franco-algérien de 1968
4
Une fillette de huit ans impliquée: ce que l’on sait du meurtre d’un nourrisson à Tanger
5
Résolution sur le Sahara: le vote reporté à vendredi 31 octobre
6
Sahara: le message subliminal de Massad Boulos à l’adresse d’Alger
7
Voici comment fonctionne le centre de coordination, de recherches et sauvetage des Forces royales air
8
Casablanca: la circulation a repris sur le rond-point Azbane
Revues de presse

Voir plus