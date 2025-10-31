Mohamed Tozy nommé doyen du Collège des sciences sociales de l’Université Internationale de Rabat

Figure majeure des sciences sociales au Maroc et dans le monde arabe, le Pr. Tozy est reconnu pour ses travaux sur la sociologie du religieux et l’analyse politique au Maghreb. Il a enseigné à l’Université Hassan II de Casablanca et à Sciences Po Aix, où il a également dirigé la recherche et le laboratoire MESOPOLHIS entre 2021 et 2024.

Auteur d’ouvrages de référence tels que Monarchie et islam politique au Maroc (Presses de Sciences Po, 1999) et Tisser le temps politique au Maroc (traduit en 2025 chez Oxford University Press), Mohamed Tozy a également pris part à plusieurs chantiers nationaux, notamment la Commission de révision de la Constitution (2011) et la Commission spéciale sur le modèle de développement (2019-2021).

«Rejoindre l’UIR, c’est participer à un modèle d’université déléguée du service public. Ma conviction est que l’UIR, en partenariat avec l’université publique, participe pleinement à l’effort national pour faire des sciences sociales un levier du développement et de la souveraineté du pays», souligne un communiqué de l’UIR, citant Mohamed Tozy.

Lire aussi : L’Université internationale de Rabat dévoile sa nouvelle vision pour la formation

De son côté, le président de l’UIR, Noureddine Mouaddib, a salué cette nomination: «Elle illustre l’ambition de l’UIR de s’entourer de figures intellectuelles de haut niveau. L’expertise et la vision du Pr. Tozy renforceront le rayonnement scientifique et sociétal du Collège des sciences sociales.»

Avec cette nomination, l’UIR confirme son ambition de devenir un pôle d’excellence en sciences humaines et sociales, engagé dans la production de savoirs utiles à la société marocaine et aux grands débats contemporains.