Météo. Un dimanche 19 juillet de forte chaleur sur une grande partie du Royaume, avec des vents forts localement

Temps chaud sur les plaines de Tadla, Rehamna, l’Oriental, la vallée de la Moulouya, le Saïss, le Souss, Chiadma, le Sud-Est et l’est des provinces sahariennes.
– Nuages bas avec formations brumeuses par endroits sur les côtes nord et centre.
– Nuages cumuliformes sur les Haut et Moyen Atlas et le Rif.
– Ciel passagèrement nuageux sur l’est des provinces du Sud avec quelques ondées et orages isolés.
– Rafales de vent modérées à assez fortes sur l’Oriental, l’Atlas, les plaines et les côtes centre, ainsi que les provinces du Sud, avec des chasse-poussières par endroits.
– Température minimale de l’ordre de 25/32°C sur l’Oriental, l’intérieur du Souss et de Chiadma, la vallée de la Moulouya, le Sud-Est et l’est des provinces sahariennes, de 16/22°C sur l’Atlas et près des côtes et de 22/25°C partout ailleurs.
– Température du jour en légère baisse sur les plaines nord et centre et en hausse ou stationnaire ailleurs.
– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le détroit, peu agitée au nord de Safi et peu agitée à agitée sur le reste du littoral atlantique.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 19 juillet 2026:
– Oujda min 21 max 46
– Bouarfa min 29 max 41
– Al Hoceima min 25 max 30
– Tétouan min 24 max 36
– Sebta min 24 max 29
– Mellilia min 24 max 30
– Tanger min 22 max 28
– Kénitra min 21 max 30
– Rabat min 18 max 29
– Casablanca min 22 max 28
– El Jadida min 22 max 27
– Settat min 20 max 34
– Safi min 20 max 31
– Khouribga min 19 max 38
– Béni Mellal min 23 max 41
– Marrakech min 23 max 41
– Meknès min 21 max 37
– Fès min 21 max 36
– Ifrane min 17 max 34
– Taounate min 22 max 37
– Errachidia min 24 max 41
– Ouarzazate min 24 max 41
– Agadir min 20 max 29
– Essaouira min 18 max 28
– Laâyoune min 22 max 34
– Es-Semara min 21 max 41
– Dakhla min 18 max 27
– Aousserd min 22 max 43
– Lagouira min 20 max 24
– Midelt min 22 max 37.