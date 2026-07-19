Société

Météo. Un dimanche 19 juillet de forte chaleur sur une grande partie du Royaume, avec des vents forts localement

Marrakech a succédé à Fès comme capitale sous l’impulsion du sultan almoravide Youssef Ibn Tachfin en 1062. La ville des 7 Saints a été le siège des dynasties almoravide, almohade et saadienne.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 19 juillet 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 19/07/2026 à 05h59

Temps chaud sur les plaines de Tadla, Rehamna, l’Oriental, la vallée de la Moulouya, le Saïss, le Souss, Chiadma, le Sud-Est et l’est des provinces sahariennes.

– Nuages bas avec formations brumeuses par endroits sur les côtes nord et centre.

– Nuages cumuliformes sur les Haut et Moyen Atlas et le Rif.

– Ciel passagèrement nuageux sur l’est des provinces du Sud avec quelques ondées et orages isolés.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur l’Oriental, l’Atlas, les plaines et les côtes centre, ainsi que les provinces du Sud, avec des chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 25/32°C sur l’Oriental, l’intérieur du Souss et de Chiadma, la vallée de la Moulouya, le Sud-Est et l’est des provinces sahariennes, de 16/22°C sur l’Atlas et près des côtes et de 22/25°C partout ailleurs.

– Température du jour en légère baisse sur les plaines nord et centre et en hausse ou stationnaire ailleurs.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le détroit, peu agitée au nord de Safi et peu agitée à agitée sur le reste du littoral atlantique.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur de samedi à lundi dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 19 juillet 2026:

Oujda min 21 max 46

Bouarfa min 29 max 41

Al Hoceima min 25 max 30

Tétouan min 24 max 36

Sebta min 24 max 29

Mellilia min 24 max 30

Tanger min 22 max 28

Kénitra min 21 max 30

Rabat min 18 max 29

Casablanca min 22 max 28

El Jadida min 22 max 27

Settat min 20 max 34

Safi min 20 max 31

Khouribga min 19 max 38

Béni Mellal min 23 max 41

Marrakech min 23 max 41

Meknès min 21 max 37

Fès min 21 max 36

Ifrane min 17 max 34

Taounate min 22 max 37

Errachidia min 24 max 41

Ouarzazate min 24 max 41

Agadir min 20 max 29

Essaouira min 18 max 28

Laâyoune min 22 max 34

Es-Semara min 21 max 41

Dakhla min 18 max 27

Aousserd min 22 max 43

Lagouira min 20 max 24

Midelt min 22 max 37.

Par Le360 (avec MAP)
Le 19/07/2026 à 05h59
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

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