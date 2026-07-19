Météo. Un dimanche 19 juillet de forte chaleur sur une grande partie du Royaume, avec des vents forts localement

Marrakech a succédé à Fès comme capitale sous l’impulsion du sultan almoravide Youssef Ibn Tachfin en 1062. La ville des 7 Saints a été le siège des dynasties almoravide, almohade et saadienne.

Temps chaud sur les plaines de Tadla, Rehamna, l’Oriental, la vallée de la Moulouya, le Saïss, le Souss, Chiadma, le Sud-Est et l’est des provinces sahariennes.

– Nuages bas avec formations brumeuses par endroits sur les côtes nord et centre.

– Nuages cumuliformes sur les Haut et Moyen Atlas et le Rif.

– Ciel passagèrement nuageux sur l’est des provinces du Sud avec quelques ondées et orages isolés.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur l’Oriental, l’Atlas, les plaines et les côtes centre, ainsi que les provinces du Sud, avec des chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 25/32°C sur l’Oriental, l’intérieur du Souss et de Chiadma, la vallée de la Moulouya, le Sud-Est et l’est des provinces sahariennes, de 16/22°C sur l’Atlas et près des côtes et de 22/25°C partout ailleurs.

– Température du jour en légère baisse sur les plaines nord et centre et en hausse ou stationnaire ailleurs.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le détroit, peu agitée au nord de Safi et peu agitée à agitée sur le reste du littoral atlantique.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 19 juillet 2026:

– Oujda min 21 max 46

– Bouarfa min 29 max 41

– Al Hoceima min 25 max 30

– Tétouan min 24 max 36

– Sebta min 24 max 29

– Mellilia min 24 max 30

– Tanger min 22 max 28

– Kénitra min 21 max 30

– Rabat min 18 max 29

– Casablanca min 22 max 28

– El Jadida min 22 max 27

– Settat min 20 max 34

– Safi min 20 max 31

– Khouribga min 19 max 38

– Béni Mellal min 23 max 41

– Marrakech min 23 max 41

– Meknès min 21 max 37

– Fès min 21 max 36

– Ifrane min 17 max 34

– Taounate min 22 max 37

– Errachidia min 24 max 41

– Ouarzazate min 24 max 41

– Agadir min 20 max 29

– Essaouira min 18 max 28

– Laâyoune min 22 max 34

– Es-Semara min 21 max 41

– Dakhla min 18 max 27

– Aousserd min 22 max 43

– Lagouira min 20 max 24

– Midelt min 22 max 37.