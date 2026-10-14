Météo. Temps toujours instable ce mercredi 14 octobre avec une légère hausse des températures dans certaines régions

Essaouira a un régime météo très particulier. Dès que la température monte dans l'arrière-pays, la cité est soumise à un vent thermique puissant qui vient de l'océan, le taros . L'été y est donc à la fois frais et humide. . DR

- Temps passagèrement nuageux sur le sud de l’Oriental, le Sud-Est et le Haut Atlas avec ondées par endroits.

- Nuages bas fréquents la matinée et la nuit sur la Méditerranée et les côtes atlantiques avec formations brumeuses ou bruine par endroits.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Tangérois, le Sud-Est et les provinces sahariennes avec chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 03/09°C sur l’Atlas, de 09/15°C sur l’Oriental, le Rif et les versants est de l’Atlas, et de 16/23°C partout ailleurs.

- Température en légère hausse sur les plaines atlantiques nord et centre et l’ouest des provinces sahariennes et peu variable ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

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Les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 14 octobre 2026 :

Oujda : Min 15° — Max 29°

: Min 15° — Max 29° Bouarfa : Min 11° — Max 23°

: Min 11° — Max 23° Al Hoceima : Min 18° — Max 25°

: Min 18° — Max 25° Tétouan : Min 18° — Max 24°

: Min 18° — Max 24° Sebta : Min 21° — Max 23°

: Min 21° — Max 23° Mellilia : Min 21° — Max 25°

: Min 21° — Max 25° Tanger : Min 20° — Max 27°

: Min 20° — Max 27° Kénitra : Min 18° — Max 35°

: Min 18° — Max 35° Rabat : Min 17° — Max 30°

: Min 17° — Max 30° Casablanca : Min 16° — Max 26°

: Min 16° — Max 26° El Jadida : Min 17° — Max 26°

: Min 17° — Max 26° Settat : Min 17° — Max 34°

: Min 17° — Max 34° Safi : Min 17° — Max 28°

: Min 17° — Max 28° Khouribga : Min 17° — Max 30°

: Min 17° — Max 30° Béni Mellal : Min 17° — Max 31°

: Min 17° — Max 31° Marrakech : Min 17° — Max 33°

: Min 17° — Max 33° Meknès : Min 18° — Max 33°

: Min 18° — Max 33° Fès : Min 18° — Max 31°

: Min 18° — Max 31° Ifrane : Min 12° — Max 21°

: Min 12° — Max 21° Taounate : Min 21° — Max 31°

: Min 21° — Max 31° Errachidia : Min 15° — Max 26°

: Min 15° — Max 26° Ouarzazate : Min 13° — Max 27°

: Min 13° — Max 27° Agadir : Min 21° — Max 34°

: Min 21° — Max 34° Essaouira : Min 19° — Max 27°

: Min 19° — Max 27° Laâyoune : Min 19° — Max 38°

: Min 19° — Max 38° Es Semara : Min 18° — Max 35°

: Min 18° — Max 35° Dakhla : Min 13° — Max 28°

: Min 13° — Max 28° Aousserd : Min 19° — Max 36°

: Min 19° — Max 36° Lagouira : Min 20° — Max 28°

: Min 20° — Max 28° Midelt : Min 09° — Max 22°