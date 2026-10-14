Société

Météo. Temps toujours instable ce mercredi 14 octobre avec une légère hausse des températures dans certaines régions

Essaouira a un régime météo très particulier. Dès que la température monte dans l'arrière-pays, la cité est soumise à un vent thermique puissant qui vient de l'océan, le "taros". L'été y est donc à la fois frais et humide. 

Essaouira a un régime météo très particulier. Dès que la température monte dans l'arrière-pays, la cité est soumise à un vent thermique puissant qui vient de l'océan, le taros. L'été y est donc à la fois frais et humide.  . DR

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 14 octobre 2026 :

Par Le360 (avec MAP)
Le 14/10/2026 à 06h43

- Temps passagèrement nuageux sur le sud de l’Oriental, le Sud-Est et le Haut Atlas avec ondées par endroits.

- Nuages bas fréquents la matinée et la nuit sur la Méditerranée et les côtes atlantiques avec formations brumeuses ou bruine par endroits.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Tangérois, le Sud-Est et les provinces sahariennes avec chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 03/09°C sur l’Atlas, de 09/15°C sur l’Oriental, le Rif et les versants est de l’Atlas, et de 16/23°C partout ailleurs.

- Température en légère hausse sur les plaines atlantiques nord et centre et l’ouest des provinces sahariennes et peu variable ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Ciel nuageux, vent et averses: voici les prévisions météo pour les prochains jours

Les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 14 octobre 2026 :

  • Oujda : Min 15° — Max 29°
  • Bouarfa : Min 11° — Max 23°
  • Al Hoceima : Min 18° — Max 25°
  • Tétouan : Min 18° — Max 24°
  • Sebta : Min 21° — Max 23°
  • Mellilia : Min 21° — Max 25°
  • Tanger : Min 20° — Max 27°
  • Kénitra : Min 18° — Max 35°
  • Rabat : Min 17° — Max 30°
  • Casablanca : Min 16° — Max 26°
  • El Jadida : Min 17° — Max 26°
  • Settat : Min 17° — Max 34°
  • Safi : Min 17° — Max 28°
  • Khouribga : Min 17° — Max 30°
  • Béni Mellal : Min 17° — Max 31°
  • Marrakech : Min 17° — Max 33°
  • Meknès : Min 18° — Max 33°
  • Fès : Min 18° — Max 31°
  • Ifrane : Min 12° — Max 21°
  • Taounate : Min 21° — Max 31°
  • Errachidia : Min 15° — Max 26°
  • Ouarzazate : Min 13° — Max 27°
  • Agadir : Min 21° — Max 34°
  • Essaouira : Min 19° — Max 27°
  • Laâyoune : Min 19° — Max 38°
  • Es Semara : Min 18° — Max 35°
  • Dakhla : Min 13° — Max 28°
  • Aousserd : Min 19° — Max 36°
  • Lagouira : Min 20° — Max 28°
  • Midelt : Min 09° — Max 22°
Par Le360 (avec MAP)
Le 14/10/2026 à 06h43
#Météo#Météorologie#Climat#températures#Maroc#DGM

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