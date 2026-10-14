Météo. Temps toujours instable ce mercredi 14 octobre avec une légère hausse des températures dans certaines régions

- Temps passagèrement nuageux sur le sud de l’Oriental, le Sud-Est et le Haut Atlas avec ondées par endroits.
- Nuages bas fréquents la matinée et la nuit sur la Méditerranée et les côtes atlantiques avec formations brumeuses ou bruine par endroits.
- Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Tangérois, le Sud-Est et les provinces sahariennes avec chasse-poussières locales.
- Température minimale de l’ordre de 03/09°C sur l’Atlas, de 09/15°C sur l’Oriental, le Rif et les versants est de l’Atlas, et de 16/23°C partout ailleurs.
- Température en légère hausse sur les plaines atlantiques nord et centre et l’ouest des provinces sahariennes et peu variable ailleurs.
- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et le long du littoral atlantique.
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Les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 14 octobre 2026 :
- Oujda : Min 15° — Max 29°
- Bouarfa : Min 11° — Max 23°
- Al Hoceima : Min 18° — Max 25°
- Tétouan : Min 18° — Max 24°
- Sebta : Min 21° — Max 23°
- Mellilia : Min 21° — Max 25°
- Tanger : Min 20° — Max 27°
- Kénitra : Min 18° — Max 35°
- Rabat : Min 17° — Max 30°
- Casablanca : Min 16° — Max 26°
- El Jadida : Min 17° — Max 26°
- Settat : Min 17° — Max 34°
- Safi : Min 17° — Max 28°
- Khouribga : Min 17° — Max 30°
- Béni Mellal : Min 17° — Max 31°
- Marrakech : Min 17° — Max 33°
- Meknès : Min 18° — Max 33°
- Fès : Min 18° — Max 31°
- Ifrane : Min 12° — Max 21°
- Taounate : Min 21° — Max 31°
- Errachidia : Min 15° — Max 26°
- Ouarzazate : Min 13° — Max 27°
- Agadir : Min 21° — Max 34°
- Essaouira : Min 19° — Max 27°
- Laâyoune : Min 19° — Max 38°
- Es Semara : Min 18° — Max 35°
- Dakhla : Min 13° — Max 28°
- Aousserd : Min 19° — Max 36°
- Lagouira : Min 20° — Max 28°
- Midelt : Min 09° — Max 22°