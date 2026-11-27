La kasbah des Oudayas à Rabat.

Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Nord de l’Oriental.

- Nuages bas matinaux avec formations brumeuses ou bruine locale par endroits sur les plaines atlantiques nord et le Nord des provinces sud.

- Temps stable, avec quelques nuages élevés circulant en après-midi.

- Rafales de vent modérées sur les côtes centre.

- Température minimale de l’ordre de 00/04°C sur l’Atlas et ses versants est, le Rif et les Hauts plateaux, de 15/20°C sur le Sud des provinces sahariennes, et de 09/15°C ailleurs.

- Température en baisse sur le Sud-est, l’Oriental et les provinces sud, et en hausse ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Safi et Tarfaya et peu agitée à agitée sur le reste du Littoral.

Les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 27 novembre 2026:

- Oujda min 07 max 15

- Bouarfa min 04 max 12

- Al Hoceima min 09 max 16

- Tétouan min 07 max 17

- Sebta min 14 max 18

- Mellilia min 13 max 17

- Tanger min 09 max 17

- Kénitra min 08 max 20

- Rabat min 10 max 19

- Casablanca min 11 max 19

- El Jadida min 10 max 20

- Settat min 09 max 20

- Safi min 07 max 21

- Khouribga min 04 max 17

- Béni Mellal min 08 max 18

- Marrakech min 07 max 21

- Meknès min 06 max 17

- Fès min 08 max 16

- Ifrane min 01 max 11

- Taounate min 06 max 16

- Errachidia min 06 max 16

- Ouarzazate min 07 max 19

- Agadir min 13 max 23

- Essaouira min 14 max 22

- Laâyoune min 13 max 25

- Es-Semara min 13 max 25

- Dakhla min 14 max 27

- Aousserd min 16 max 29

- Lagouira min 19 max 29

- Midelt min 03 max 13.