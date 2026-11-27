Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Nord de l’Oriental.
- Nuages bas matinaux avec formations brumeuses ou bruine locale par endroits sur les plaines atlantiques nord et le Nord des provinces sud.
- Temps stable, avec quelques nuages élevés circulant en après-midi.
- Rafales de vent modérées sur les côtes centre.
- Température minimale de l’ordre de 00/04°C sur l’Atlas et ses versants est, le Rif et les Hauts plateaux, de 15/20°C sur le Sud des provinces sahariennes, et de 09/15°C ailleurs.
- Température en baisse sur le Sud-est, l’Oriental et les provinces sud, et en hausse ailleurs.
- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Safi et Tarfaya et peu agitée à agitée sur le reste du Littoral.
Les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 27 novembre 2026:
- Oujda min 07 max 15
- Bouarfa min 04 max 12
- Al Hoceima min 09 max 16
- Tétouan min 07 max 17
- Sebta min 14 max 18
- Mellilia min 13 max 17
- Tanger min 09 max 17
- Kénitra min 08 max 20
- Rabat min 10 max 19
- Casablanca min 11 max 19
- El Jadida min 10 max 20
- Settat min 09 max 20
- Safi min 07 max 21
- Khouribga min 04 max 17
- Béni Mellal min 08 max 18
- Marrakech min 07 max 21
- Meknès min 06 max 17
- Fès min 08 max 16
- Ifrane min 01 max 11
- Taounate min 06 max 16
- Errachidia min 06 max 16
- Ouarzazate min 07 max 19
- Agadir min 13 max 23
- Essaouira min 14 max 22
- Laâyoune min 13 max 25
- Es-Semara min 13 max 25
- Dakhla min 14 max 27
- Aousserd min 16 max 29
- Lagouira min 19 max 29
- Midelt min 03 max 13.