Météo. Temps nuageux et retour de la pluie ce dimanche 8 novembre

Nuages bas assez denses le matin avec formations brumeuses par endroits près des côtes.

- Temps devenant nuageux en après-midi avec pluies sur le Souss, le Nord-ouest et les régions centre, débordant par la suite vers les régions nord, l’Atlas et le Sud-est.

- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois et le Centre.

- Températures minimales de l’ordre de 05/10°C sur les reliefs, de 10/14 sur les Hauts plateaux orientaux et les versants Sud-est, de 22/25°C sur l’extrême sud du pays et de 14/20°C ailleurs.

- Températures en légère baisse sur le Sud et en hausse ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et entre Tanger et Larache, peu agitée entre Larache et Tantan, devenant peu agitée à agitée l’après-midi ainsi que belle à peu agitée ailleurs, devenant peu agitée à agitée le soir.

- Oujda min 14 max 27

- Bouarfa min 12 max 23

- Al Hoceima min 15 max 22

- Tétouan min 16 max 21

- Sebta min 20 max 22

- Mellilia min 19 max 22

- Tanger min 19 max 25

- Kénitra min 17 max 31

- Rabat min 18 max 29

- Casablanca min 18 max 27

- El Jadida min 17 max 31

- Settat min 19 max 30

- Safi min 16 max 31

- Khouribga min 17 max 28

- Béni Mellal min 17 max 29

- Marrakech min 17 max 35

- Meknès min 17 max 31

- Fès min 17 max 30

- Ifrane min 11 max 20

- Taounate min 20 max 29

- Errachidia min 13 max 25

- Ouarzazate min 12 max 24

- Agadir min 19 max 33

- Essaouira min 16 max 24

- Laâyoune min 21 max 29

- Es Semara min 22 max 38

- Dakhla min 20 max 27

- Aousserd min 25 max 38

- Lagouira min 23 max 31

- Midelt min 11 max 22