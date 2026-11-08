Météo. Temps nuageux et retour de la pluie ce dimanche 8 novembre

Nuages bas assez denses le matin avec formations brumeuses par endroits près des côtes.
- Temps devenant nuageux en après-midi avec pluies sur le Souss, le Nord-ouest et les régions centre, débordant par la suite vers les régions nord, l’Atlas et le Sud-est.
- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois et le Centre.
- Températures minimales de l’ordre de 05/10°C sur les reliefs, de 10/14 sur les Hauts plateaux orientaux et les versants Sud-est, de 22/25°C sur l’extrême sud du pays et de 14/20°C ailleurs.
- Températures en légère baisse sur le Sud et en hausse ailleurs.
- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et entre Tanger et Larache, peu agitée entre Larache et Tantan, devenant peu agitée à agitée l’après-midi ainsi que belle à peu agitée ailleurs, devenant peu agitée à agitée le soir.
- Oujda min 14 max 27
- Bouarfa min 12 max 23
- Al Hoceima min 15 max 22
- Tétouan min 16 max 21
- Sebta min 20 max 22
- Mellilia min 19 max 22
- Tanger min 19 max 25
- Kénitra min 17 max 31
- Rabat min 18 max 29
- Casablanca min 18 max 27
- El Jadida min 17 max 31
- Settat min 19 max 30
- Safi min 16 max 31
- Khouribga min 17 max 28
- Béni Mellal min 17 max 29
- Marrakech min 17 max 35
- Meknès min 17 max 31
- Fès min 17 max 30
- Ifrane min 11 max 20
- Taounate min 20 max 29
- Errachidia min 13 max 25
- Ouarzazate min 12 max 24
- Agadir min 19 max 33
- Essaouira min 16 max 24
- Laâyoune min 21 max 29
- Es Semara min 22 max 38
- Dakhla min 20 max 27
- Aousserd min 25 max 38
- Lagouira min 23 max 31
- Midelt min 11 max 22