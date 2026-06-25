Société

Météo. Temps chaud sur le Sud et l’Oriental, instable sur le Moyen Atlas, brumeux sur les côtes ce jeudi 25 juin

Une plage sur la côté atlantique.

Voici les prévisions météorologiques pour le jeudi 25 juin 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 25/06/2026 à 05h56

- Temps assez chaud à chaud sur l’Oriental, le Sud-est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes.

- Nuages légèrement instables sur le Moyen Atlas et l’Oriental, avec ondées et orages épars.

- Nuages bas avec formations brumeuses ou bruine par endroits sur les côtes et les plaines atlantiques, la rive méditerranéenne, le Saiss, l’intérieur du Souss et le Nord des provinces sud.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur l’Atlas, le Sud-est, l’Oriental et les provinces sahariennes avec chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 22/28°C sur la vallée de Moulouya, l’Oriental, le Sud-est et l’extrême sud, de 11/16°C sur le Haut Atlas, le Nord des provinces sud, le Souss, Chiadma, Rehamna et les plateaux de phosphates et de 16/22°C ailleurs.

- Température en hausse sur le Sud de l’Oriental, le Sud-est, les côtes centre et le Sud et en baisse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, peu agitée à agitée entre Boujdour et Lagouira, et peu agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 25 juin 2026:

Oujda min 20 max 30

Bouarfa min 24 max 39

Al Hoceima min 19 max 24

Tétouan min 20 max 29

Sebta min 20 max 23

Mellilia min 20 max 25

Tanger min 21 max 26

Kénitra min 18 max 26

Rabat min 16 max 25

Casablanca min 20 max 24

El Jadida min 21 max 25

Settat min 17 max 32

Safi min 16 max 26

Khouribga min 16 max 31

Béni Mellal min 17 max 32

Marrakech min 17 max 34

Meknès min 18 max 32

Fès min 16 max 33

Ifrane min 14 max 27

Taounate min 19 max 32

Errachidia min 29 max 41

Ouarzazate min 21 max 39

Agadir min 18 max 27

Essaouira min 17 max 24

Laâyoune min 17 max 31

Es-Semara min 18 max 36

Dakhla min 17 max 26

Aousserd min 24 max 40

Lagouira min 18 max 26

Midelt min 21 max 33

Par Le360 (avec MAP)
Le 25/06/2026 à 05h56
#DGM#Météo#Météorologie#Climat

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