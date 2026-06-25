Météo. Temps chaud sur le Sud et l’Oriental, instable sur le Moyen Atlas, brumeux sur les côtes ce jeudi 25 juin

- Temps assez chaud à chaud sur l’Oriental, le Sud-est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes.

- Nuages légèrement instables sur le Moyen Atlas et l’Oriental, avec ondées et orages épars.

- Nuages bas avec formations brumeuses ou bruine par endroits sur les côtes et les plaines atlantiques, la rive méditerranéenne, le Saiss, l’intérieur du Souss et le Nord des provinces sud.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur l’Atlas, le Sud-est, l’Oriental et les provinces sahariennes avec chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 22/28°C sur la vallée de Moulouya, l’Oriental, le Sud-est et l’extrême sud, de 11/16°C sur le Haut Atlas, le Nord des provinces sud, le Souss, Chiadma, Rehamna et les plateaux de phosphates et de 16/22°C ailleurs.

- Température en hausse sur le Sud de l’Oriental, le Sud-est, les côtes centre et le Sud et en baisse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, peu agitée à agitée entre Boujdour et Lagouira, et peu agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 25 juin 2026:

– Oujda min 20 max 30

– Bouarfa min 24 max 39

– Al Hoceima min 19 max 24

– Tétouan min 20 max 29

– Sebta min 20 max 23

– Mellilia min 20 max 25

– Tanger min 21 max 26

– Kénitra min 18 max 26

– Rabat min 16 max 25

– Casablanca min 20 max 24

– El Jadida min 21 max 25

– Settat min 17 max 32

– Safi min 16 max 26

– Khouribga min 16 max 31

– Béni Mellal min 17 max 32

– Marrakech min 17 max 34

– Meknès min 18 max 32

– Fès min 16 max 33

– Ifrane min 14 max 27

– Taounate min 19 max 32

– Errachidia min 29 max 41

– Ouarzazate min 21 max 39

– Agadir min 18 max 27

– Essaouira min 17 max 24

– Laâyoune min 17 max 31

– Es-Semara min 18 max 36

– Dakhla min 17 max 26

– Aousserd min 24 max 40

– Lagouira min 18 max 26

– Midelt min 21 max 33