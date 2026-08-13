Météo. Temps chaud et instabilité orageuse sur plusieurs régions du pays ce jeudi 13 août

Marrakech. Fondée par Youssef Ibn Tachfine en 1062, la cité fut, du XIe au XIIIe siècle, la capitale d'un empire englobant le sud de l'Espagne musulmane, d'abord sous les Almoravides (fin XIe-début XIIe), puis sous les Almohades (XIIe - XIIIe). . DR

- Temps chaud sur le Sud-est, les provinces sud, les plaines nord et centres, le Souss, le Saiss et la vallée de Moulouya.

- Instabilité orageuse avec ondées ou averses et risque de grêle sur les régions de l’Atlas et du Rif, le Sud-est, l’Oriental, le Saïss et localement sur les plateaux de phosphates, Oulmès, le Souss et l’Est des provinces sud.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses sur la rive méditerranéenne et par endroits sur les côtes et les plaines atlantiques.

- Rafales de vent assez fortes sur l’Oriental, le Sud-est et les provinces sud, avec chasse-poussières, par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 26/32°C sur le Sud-est, l’Est et le Sud des province sahariennes, la vallée de Moulouya, le Saiss, l’intérieur du Souss et de Chiadma, les plaines de Tadla et Rhamna, de 14/20°C sur l’Atlas, près des côtes et le reste des province sud, et de 20/26°C ailleurs.

- Température en hausse sur les provinces sud, près des côtes centres et sur l’Oriental, et en baisse ou peu variable ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée au Nord de Mohammedia et peu agitée à agitée au Sud de Mohammedia.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur et averses orageuses de vendredi à dimanche dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 13 août 2026:

– Oujda min 22 max 41

– Bouarfa min 22 max 36

– Al Hoceima min 25 max 25

– Tétouan min 23 max 29

– Sebta min 23 max 27

– Mellilia min 24 max 27

– Tanger min 24 max 33

– Kénitra min 21 max 30

– Rabat min 22 max 28

– Casablanca min 22 max 27

– El Jadida min 21 max 28

– Settat min 21 max 40

– Safi min 20 max 36

– Khouribga min 24 max 42

– Béni Mellal min 24 max 42

– Marrakech min 27 max 45

– Meknès min 23 max 43

– Fès min 23 max 43

– Ifrane min 16 max 30

– Taounate min 29 max 46

– Errachidia min 26 max 40

– Ouarzazate min 23 max 38

– Agadir min 21 max 26

– Essaouira min 19 max 30

– Laâyoune min 21 max 34

– Es-Semara min 23 max 46

– Dakhla min 20 max 28

– Aousserd min 29 max 47

– Lagouira min 23 max 27

– Midelt min 22 max 34