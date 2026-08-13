Météo. Temps chaud et instabilité orageuse sur plusieurs régions du pays ce jeudi 13 août

- Temps chaud sur le Sud-est, les provinces sud, les plaines nord et centres, le Souss, le Saiss et la vallée de Moulouya.
- Instabilité orageuse avec ondées ou averses et risque de grêle sur les régions de l’Atlas et du Rif, le Sud-est, l’Oriental, le Saïss et localement sur les plateaux de phosphates, Oulmès, le Souss et l’Est des provinces sud.
- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses sur la rive méditerranéenne et par endroits sur les côtes et les plaines atlantiques.
- Rafales de vent assez fortes sur l’Oriental, le Sud-est et les provinces sud, avec chasse-poussières, par endroits.
- Température minimale de l’ordre de 26/32°C sur le Sud-est, l’Est et le Sud des province sahariennes, la vallée de Moulouya, le Saiss, l’intérieur du Souss et de Chiadma, les plaines de Tadla et Rhamna, de 14/20°C sur l’Atlas, près des côtes et le reste des province sud, et de 20/26°C ailleurs.
- Température en hausse sur les provinces sud, près des côtes centres et sur l’Oriental, et en baisse ou peu variable ailleurs.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée au Nord de Mohammedia et peu agitée à agitée au Sud de Mohammedia.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 13 août 2026:
– Oujda min 22 max 41
– Bouarfa min 22 max 36
– Al Hoceima min 25 max 25
– Tétouan min 23 max 29
– Sebta min 23 max 27
– Mellilia min 24 max 27
– Tanger min 24 max 33
– Kénitra min 21 max 30
– Rabat min 22 max 28
– Casablanca min 22 max 27
– El Jadida min 21 max 28
– Settat min 21 max 40
– Safi min 20 max 36
– Khouribga min 24 max 42
– Béni Mellal min 24 max 42
– Marrakech min 27 max 45
– Meknès min 23 max 43
– Fès min 23 max 43
– Ifrane min 16 max 30
– Taounate min 29 max 46
– Errachidia min 26 max 40
– Ouarzazate min 23 max 38
– Agadir min 21 max 26
– Essaouira min 19 max 30
– Laâyoune min 21 max 34
– Es-Semara min 23 max 46
– Dakhla min 20 max 28
– Aousserd min 29 max 47
– Lagouira min 23 max 27
– Midelt min 22 max 34