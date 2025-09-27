Société

Météo. Temps chaud au Sud et nuages bas sur les côtes ce samedi 27 septembre, avec des vents forts par endroits

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 27 septembre 2025:

- Temps assez chaud sur l’extrême Sud et le Sud-Est.

- Nuages bas matinaux et nocturnes près des côtes Atlantiques Nord et Centre et la Méditerranée avec des formations brumeuses ou bruine par endroits.

- Rafales de vent parfois assez fortes sur les côtes Centres et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 07/15°C sur l’Atlas, le Rif et les Haut Plateaux Orientaux et de 15/20°C ailleurs.

- Température du jour en légère hausse sur le Sud de l’Oriental et le Nord-Est des provinces sahariennes et en baisse ou stationnaire ailleurs.

- Mer belle en Méditerranée et sur le Détroit, belle à peu agitée entre Cap Spartel et Asilah, peu agitée entre Asilah et Cap Sim et peu agitée à agitée au Sud.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 27 septembre 2025:

Oujda min 15 max 31

Bouarfa min 12 max 28

Al Hoceima min 16 max 25

Tétouan min 18 max 25

Sebta min 18 max 23

Mellilia min 18 max 24

Tanger min 28 max 27

Kénitra min 17 max 27

Rabat min 15 max 24

Casablanca min 15 max 25

El Jadida min 15 max 25

Settat min 14 max 31

Safi min 16 max 27

Khouribga min 14 max 32

Béni Mellal min 15 max 31

Marrakech min 16 max 33

Meknès min 16 max 31

Fès min 17 max 32

Ifrane min 10 max 25

Taounate min 19 max 34

Errachidia min 18 max 30

Ouarzazate min 15 max 32

Agadir min 16 max 24

Essaouira min 15 max 25

Laâyoune min 15 max 30

Es-Semara min 17 max 33

Dakhla min 17 max 28

Aousserd min 23 max 40

Lagouira min 21 max 32

Midelt min 11 max 26.

