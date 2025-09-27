Météo. Temps chaud au Sud et nuages bas sur les côtes ce samedi 27 septembre, avec des vents forts par endroits

- Temps assez chaud sur l’extrême Sud et le Sud-Est.

- Nuages bas matinaux et nocturnes près des côtes Atlantiques Nord et Centre et la Méditerranée avec des formations brumeuses ou bruine par endroits.

- Rafales de vent parfois assez fortes sur les côtes Centres et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 07/15°C sur l’Atlas, le Rif et les Haut Plateaux Orientaux et de 15/20°C ailleurs.

- Température du jour en légère hausse sur le Sud de l’Oriental et le Nord-Est des provinces sahariennes et en baisse ou stationnaire ailleurs.

- Mer belle en Méditerranée et sur le Détroit, belle à peu agitée entre Cap Spartel et Asilah, peu agitée entre Asilah et Cap Sim et peu agitée à agitée au Sud.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 27 septembre 2025:

– Oujda min 15 max 31

– Bouarfa min 12 max 28

– Al Hoceima min 16 max 25

– Tétouan min 18 max 25

– Sebta min 18 max 23

– Mellilia min 18 max 24

– Tanger min 28 max 27

– Kénitra min 17 max 27

– Rabat min 15 max 24

– Casablanca min 15 max 25

– El Jadida min 15 max 25

– Settat min 14 max 31

– Safi min 16 max 27

– Khouribga min 14 max 32

– Béni Mellal min 15 max 31

– Marrakech min 16 max 33

– Meknès min 16 max 31

– Fès min 17 max 32

– Ifrane min 10 max 25

– Taounate min 19 max 34

– Errachidia min 18 max 30

– Ouarzazate min 15 max 32

– Agadir min 16 max 24

– Essaouira min 15 max 25

– Laâyoune min 15 max 30

– Es-Semara min 17 max 33

– Dakhla min 17 max 28

– Aousserd min 23 max 40

– Lagouira min 21 max 32

– Midelt min 11 max 26.