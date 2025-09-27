Météo. Temps chaud au Sud et nuages bas sur les côtes ce samedi 27 septembre, avec des vents forts par endroits

- Temps assez chaud sur l’extrême Sud et le Sud-Est.
- Nuages bas matinaux et nocturnes près des côtes Atlantiques Nord et Centre et la Méditerranée avec des formations brumeuses ou bruine par endroits.
- Rafales de vent parfois assez fortes sur les côtes Centres et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.
- Température minimale de l’ordre de 07/15°C sur l’Atlas, le Rif et les Haut Plateaux Orientaux et de 15/20°C ailleurs.
- Température du jour en légère hausse sur le Sud de l’Oriental et le Nord-Est des provinces sahariennes et en baisse ou stationnaire ailleurs.
- Mer belle en Méditerranée et sur le Détroit, belle à peu agitée entre Cap Spartel et Asilah, peu agitée entre Asilah et Cap Sim et peu agitée à agitée au Sud.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 27 septembre 2025:
– Oujda min 15 max 31
– Bouarfa min 12 max 28
– Al Hoceima min 16 max 25
– Tétouan min 18 max 25
– Sebta min 18 max 23
– Mellilia min 18 max 24
– Tanger min 28 max 27
– Kénitra min 17 max 27
– Rabat min 15 max 24
– Casablanca min 15 max 25
– El Jadida min 15 max 25
– Settat min 14 max 31
– Safi min 16 max 27
– Khouribga min 14 max 32
– Béni Mellal min 15 max 31
– Marrakech min 16 max 33
– Meknès min 16 max 31
– Fès min 17 max 32
– Ifrane min 10 max 25
– Taounate min 19 max 34
– Errachidia min 18 max 30
– Ouarzazate min 15 max 32
– Agadir min 16 max 24
– Essaouira min 15 max 25
– Laâyoune min 15 max 30
– Es-Semara min 17 max 33
– Dakhla min 17 max 28
– Aousserd min 23 max 40
– Lagouira min 21 max 32
– Midelt min 11 max 26.