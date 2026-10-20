Météo. Températures en hausse, temps instable sur certaines provinces ce mardi 20 octobre

Averses orageuses sur les provinces sahariennes.
- Pluies faibles ou ondées sur le Gharb, le Tangérois et Loukkos.
- Nuages bas denses sur l’oriental, le sud-est et les plaines intérieures centre, avec formations brumeuses ou bruines par endroits.
- Rafales de vent localement modérées a assez fortes sur les provinces sud.
- Température minimale de l’ordre de 02/08 °C sur l’Atlas, le Rif et les hauts plateaux orientaux, de 20/25 °C sur l’extrême sud des provinces sahariennes et de 10/15 °C partout ailleurs.
- Température en hausse sur la majeure partie du pays.
- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, agitée entre Casablanca et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.
Les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 20 octobre:
- Oujda min 12 max 21
- Bouarfa min 08 max 17
- Al Hoceima min 14 max 22
- Tétouan min 16 max 22
- Sebta min 19 max 23
- Mellilia min 18 max 22
- Tanger min 17 max 22
- Kénitra min 13 max 24
- Rabat min 15 max 23
- Casablanca min 14 max 24
- El Jadida min 14 max 25
- Settat min 12 max 26
- Safi min 15 max 25
- Khouribga min 10 max 23
- Béni Mellal min 11 max 22
- Marrakech min 13 max 25
- Meknès min 11 max 21
- Fès min 12 max 23
- Ifrane min 04 max 14
- Taounate min 14 max 23
- Errachidia min 09 max 19
- Ouarzazate min 08 max 20
- Agadir min 16 max 25
- Essaouira min 15 max 24
- Laâyoune min 14 max 32
- Es Semara min 16 max 32
- Dakhla min 17 max 26
- Aousserd min 21 max 27
- Lagouira min 21 max 23
- Midelt min 06 max 17.