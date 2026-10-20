Société

Météo. Températures en hausse, temps instable sur certaines provinces ce mardi 20 octobre

Fès est une ville du nord-est du Maroc souvent considérée comme la capitale culturelle du pays. Elle est principalement réputée pour la médina fortifiée de Fès El Bali, avec son architecture mérinide médiévale, ses souks animés et son atmosphère à l'ancienne.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 20 octobre 2026 :

Par Le360 (avec MAP)
Le 20/10/2026 à 07h00

Averses orageuses sur les provinces sahariennes.

- Pluies faibles ou ondées sur le Gharb, le Tangérois et Loukkos.

- Nuages bas denses sur l’oriental, le sud-est et les plaines intérieures centre, avec formations brumeuses ou bruines par endroits.

- Rafales de vent localement modérées a assez fortes sur les provinces sud.

- Température minimale de l’ordre de 02/08 °C sur l’Atlas, le Rif et les hauts plateaux orientaux, de 20/25 °C sur l’extrême sud des provinces sahariennes et de 10/15 °C partout ailleurs.

- Température en hausse sur la majeure partie du pays.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, agitée entre Casablanca et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.

Les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 20 octobre:

- Oujda min 12 max 21

- Bouarfa min 08 max 17

- Al Hoceima min 14 max 22

- Tétouan min 16 max 22

- Sebta min 19 max 23

- Mellilia min 18 max 22

- Tanger min 17 max 22

- Kénitra min 13 max 24

- Rabat min 15 max 23

- Casablanca min 14 max 24

- El Jadida min 14 max 25

- Settat min 12 max 26

- Safi min 15 max 25

- Khouribga min 10 max 23

- Béni Mellal min 11 max 22

- Marrakech min 13 max 25

- Meknès min 11 max 21

- Fès min 12 max 23

- Ifrane min 04 max 14

- Taounate min 14 max 23

- Errachidia min 09 max 19

- Ouarzazate min 08 max 20

- Agadir min 16 max 25

- Essaouira min 15 max 24

- Laâyoune min 14 max 32

- Es Semara min 16 max 32

- Dakhla min 17 max 26

- Aousserd min 21 max 27

- Lagouira min 21 max 23

- Midelt min 06 max 17.

Par Le360 (avec MAP)
Le 20/10/2026 à 07h00
#Météo#Météorologie#températures#Climat

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