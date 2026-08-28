Société

Météo. Températures en hausse sur le Royaume vendredi 28 août, avec des ondées et orages sur les montages du Rif et de l’Atlas

La ville impériale de Meknès, située sur le plateau de Saïss entre les massifs du Rif et du Moyen Atlas. Elle tire son nom de la tribu amazighe Meknassa.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 28 août 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 28/08/2026 à 05h59

Temps assez chaud à localement chaud sur l’Oriental, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

– Nuages bas matinaux et nocturnes sur les côtes et les plaines atlantiques ainsi que l’intérieur du Souss.

– Ondées et orages sur le Rif, l’est de la Méditerranée et l’Atlas.

– Rafales de vent localement fortes sur les côtes centre et assez fortes sur l’Oriental et les provinces sahariennes, avec chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 24/29°C sur le Sud-Est, l’extrême sud du pays et le sud de l’Oriental, de 20/23°C près des côtes, sur la vallée de la Moulouya et l’est de la Méditerranée, et de 14/17°C ailleurs.

– Température en hausse sur le Tangérois, les plaines atlantiques et le Sud-Est et en baisse ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le détroit et agitée sur les côtes atlantiques, devenant agitée à forte entre Cap Beddouza et Tarfaya l’après-midi.

Lire aussi : Aïn Diab: les parasols de location disparaissent de la plage Lalla Meryem, voici ce qu’en pensent les estivants

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 28 août 2026:

Oujda min 19 max 27

Bouarfa min 21 max 38

Al Hoceima min 20 max 29

Tétouan min 20 max 31

Sebta min 21 max 26

Mellilia min 20 max 27

Tanger min 19 max 25

Kénitra min 19 max 27

Rabat min 17 max 25

Casablanca min 20 max 26

El Jadida min 22 max 26

Settat min 17 max 28

Safi min 19 max 30

Khouribga min 16 max 30

Béni Mellal min 19 max 32

Marrakech min 18 max 33

Meknès min 17 max 28

Fès min 17 max 28

Ifrane min 15 max 25

Taounate min 19 max 31

Errachidia min 28 max 39

Ouarzazate min 19 max 38

Agadir min 18 max 28

Essaouira min 20 max 32

Laâyoune min 19 max 30

Es-Semara min 20 max 34

Dakhla min 20 max 22

Aousserd min 23 max 43

Lagouira min 21 max 29

Midelt min 20 max 33.

Par Le360 (avec MAP)
Le 28/08/2026 à 05h59
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

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