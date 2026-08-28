Météo. Températures en hausse sur le Royaume vendredi 28 août, avec des ondées et orages sur les montages du Rif et de l’Atlas

La ville impériale de Meknès, située sur le plateau de Saïss entre les massifs du Rif et du Moyen Atlas. Elle tire son nom de la tribu amazighe Meknassa.

Temps assez chaud à localement chaud sur l’Oriental, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

– Nuages bas matinaux et nocturnes sur les côtes et les plaines atlantiques ainsi que l’intérieur du Souss.

– Ondées et orages sur le Rif, l’est de la Méditerranée et l’Atlas.

– Rafales de vent localement fortes sur les côtes centre et assez fortes sur l’Oriental et les provinces sahariennes, avec chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 24/29°C sur le Sud-Est, l’extrême sud du pays et le sud de l’Oriental, de 20/23°C près des côtes, sur la vallée de la Moulouya et l’est de la Méditerranée, et de 14/17°C ailleurs.

– Température en hausse sur le Tangérois, les plaines atlantiques et le Sud-Est et en baisse ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le détroit et agitée sur les côtes atlantiques, devenant agitée à forte entre Cap Beddouza et Tarfaya l’après-midi.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 28 août 2026:

– Oujda min 19 max 27

– Bouarfa min 21 max 38

– Al Hoceima min 20 max 29

– Tétouan min 20 max 31

– Sebta min 21 max 26

– Mellilia min 20 max 27

– Tanger min 19 max 25

– Kénitra min 19 max 27

– Rabat min 17 max 25

– Casablanca min 20 max 26

– El Jadida min 22 max 26

– Settat min 17 max 28

– Safi min 19 max 30

– Khouribga min 16 max 30

– Béni Mellal min 19 max 32

– Marrakech min 18 max 33

– Meknès min 17 max 28

– Fès min 17 max 28

– Ifrane min 15 max 25

– Taounate min 19 max 31

– Errachidia min 28 max 39

– Ouarzazate min 19 max 38

– Agadir min 18 max 28

– Essaouira min 20 max 32

– Laâyoune min 19 max 30

– Es-Semara min 20 max 34

– Dakhla min 20 max 22

– Aousserd min 23 max 43

– Lagouira min 21 max 29

– Midelt min 20 max 33.