Météo. Températures en hausse sur le Royaume ce jeudi 30 juillet, et une mer belle sur l’ensemble du littoral

Marrakech, ancienne cité impériale de l'ouest du Maroc, et un centre économique et touristique majeur abritant des mosquées, des palais et des jardins. La médina est une cité médiévale fortifiée datant de l'empire berbère, avec des allées entremêlées tel un labyrinthe. Cependant plusieurs quartiers modernes affichent aujourd'hui un art de vivre très branché que se dispute la jet set mondiale.

Temps assez chaud à chaud sur l’Oriental, la vallée de la Moulouya, le Saïss, l’intérieur du Gharb, les plaines à l’ouest de l’Atlas, Chiadma, le Souss, le Sud-Est et les provinces sahariennes.

– Instabilité orageuse avec ondées et averses locales sur l’Oriental, le Rif, l’Atlas et ses versants est ainsi que les plaines à l’ouest de l’Atlas.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses près des côtes atlantiques et méditerranéennes.

– Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, l’Oriental, le Sud-Est et les provinces sahariennes, avec chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 28/33°C sur le Sud-Est, l’est et le sud des provinces sahariennes ainsi que l’intérieur du Souss et de Chiadma, de 15/22°C sur l’Atlas, Oulmès, les côtes sud et les côtes et plaines atlantiques entre Témara et Safi, et de 21/28°C partout ailleurs.

– Température diurne en hausse sur les plaines atlantiques, le nord de l’Oriental et les provinces sahariennes.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, sur le détroit et sur l’extrême nord de la côte atlantique, et peu agitée à agitée ailleurs.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 30 juillet 2026:

– Oujda min 22 max 40

– Bouarfa min 25 max 39

– Al Hoceima min 21 max 26

– Tétouan min 21 max 26

– Sebta min 22 max 25

– Mellilia min 22 max 27

– Tanger min 23 max 32

– Kénitra min 22 max 30

– Rabat min 21 max 27

– Casablanca min 21 max 25

– El Jadida min 20 max 27

– Settat min 19 max 38

– Safi min 19 max 34

– Khouribga min 24 max 44

– Béni Mellal min 28 max 44

– Marrakech min 25 max 47

– Meknès min 23 max 42

– Fès min 24 max 44

– Ifrane min 22 max 35

– Taounate min 25 max 47

– Errachidia min 29 max 42

– Ouarzazate min 25 max 42

– Agadir min 19 max 28

– Essaouira min 19 max 30

– Laâyoune min 21 max 38

– Es-Semara min 22 max 45

– Dakhla min 17 max 27

– Aousserd min 22 max 32

– Lagouira min 21 max 30

– Midelt min 24 max 39.