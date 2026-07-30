Société

Météo. Températures en hausse sur le Royaume ce jeudi 30 juillet, et une mer belle sur l’ensemble du littoral

Marrakech, ancienne cité impériale de l'ouest du Maroc, et un centre économique et touristique majeur abritant des mosquées, des palais et des jardins. La médina est une cité médiévale fortifiée datant de l'empire berbère, avec des allées entremêlées tel un labyrinthe. Cependant plusieurs quartiers modernes affichent aujourd'hui un art de vivre très branché que se dispute la jet set mondiale.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 30 juillet 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 30/07/2026 à 05h58

Temps assez chaud à chaud sur l’Oriental, la vallée de la Moulouya, le Saïss, l’intérieur du Gharb, les plaines à l’ouest de l’Atlas, Chiadma, le Souss, le Sud-Est et les provinces sahariennes.

– Instabilité orageuse avec ondées et averses locales sur l’Oriental, le Rif, l’Atlas et ses versants est ainsi que les plaines à l’ouest de l’Atlas.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses près des côtes atlantiques et méditerranéennes.

– Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, l’Oriental, le Sud-Est et les provinces sahariennes, avec chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 28/33°C sur le Sud-Est, l’est et le sud des provinces sahariennes ainsi que l’intérieur du Souss et de Chiadma, de 15/22°C sur l’Atlas, Oulmès, les côtes sud et les côtes et plaines atlantiques entre Témara et Safi, et de 21/28°C partout ailleurs.

– Température diurne en hausse sur les plaines atlantiques, le nord de l’Oriental et les provinces sahariennes.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, sur le détroit et sur l’extrême nord de la côte atlantique, et peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur et temps chaud, jusqu’à 45° de mercredi à samedi dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 30 juillet 2026:

Oujda min 22 max 40

Bouarfa min 25 max 39

Al Hoceima min 21 max 26

Tétouan min 21 max 26

Sebta min 22 max 25

Mellilia min 22 max 27

Tanger min 23 max 32

Kénitra min 22 max 30

Rabat min 21 max 27

Casablanca min 21 max 25

El Jadida min 20 max 27

Settat min 19 max 38

Safi min 19 max 34

Khouribga min 24 max 44

Béni Mellal min 28 max 44

Marrakech min 25 max 47

Meknès min 23 max 42

Fès min 24 max 44

Ifrane min 22 max 35

Taounate min 25 max 47

Errachidia min 29 max 42

Ouarzazate min 25 max 42

Agadir min 19 max 28

Essaouira min 19 max 30

Laâyoune min 21 max 38

Es-Semara min 22 max 45

Dakhla min 17 max 27

Aousserd min 22 max 32

Lagouira min 21 max 30

Midelt min 24 max 39.

Par Le360 (avec MAP)
Le 30/07/2026 à 05h58
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

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