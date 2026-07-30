Météo. Températures en hausse sur le Royaume ce jeudi 30 juillet, et une mer belle sur l’ensemble du littoral

Temps assez chaud à chaud sur l’Oriental, la vallée de la Moulouya, le Saïss, l’intérieur du Gharb, les plaines à l’ouest de l’Atlas, Chiadma, le Souss, le Sud-Est et les provinces sahariennes.
– Instabilité orageuse avec ondées et averses locales sur l’Oriental, le Rif, l’Atlas et ses versants est ainsi que les plaines à l’ouest de l’Atlas.
– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses près des côtes atlantiques et méditerranéennes.
– Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, l’Oriental, le Sud-Est et les provinces sahariennes, avec chasse-poussières par endroits.
– Température minimale de l’ordre de 28/33°C sur le Sud-Est, l’est et le sud des provinces sahariennes ainsi que l’intérieur du Souss et de Chiadma, de 15/22°C sur l’Atlas, Oulmès, les côtes sud et les côtes et plaines atlantiques entre Témara et Safi, et de 21/28°C partout ailleurs.
– Température diurne en hausse sur les plaines atlantiques, le nord de l’Oriental et les provinces sahariennes.
– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, sur le détroit et sur l’extrême nord de la côte atlantique, et peu agitée à agitée ailleurs.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 30 juillet 2026:
– Oujda min 22 max 40
– Bouarfa min 25 max 39
– Al Hoceima min 21 max 26
– Tétouan min 21 max 26
– Sebta min 22 max 25
– Mellilia min 22 max 27
– Tanger min 23 max 32
– Kénitra min 22 max 30
– Rabat min 21 max 27
– Casablanca min 21 max 25
– El Jadida min 20 max 27
– Settat min 19 max 38
– Safi min 19 max 34
– Khouribga min 24 max 44
– Béni Mellal min 28 max 44
– Marrakech min 25 max 47
– Meknès min 23 max 42
– Fès min 24 max 44
– Ifrane min 22 max 35
– Taounate min 25 max 47
– Errachidia min 29 max 42
– Ouarzazate min 25 max 42
– Agadir min 19 max 28
– Essaouira min 19 max 30
– Laâyoune min 21 max 38
– Es-Semara min 22 max 45
– Dakhla min 17 max 27
– Aousserd min 22 max 32
– Lagouira min 21 max 30
– Midelt min 24 max 39.