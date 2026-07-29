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Alerte météo. Vague de chaleur et temps chaud, jusqu’à 45° de mercredi à samedi dans plusieurs provinces

Vague de chaleur. (Photo d'illustration)

Une vague de chaleur et un temps chaud sont attendus, de mercredi à samedi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM) dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

Par Le360 (avec MAP)
Le 29/07/2026 à 14h07

Ainsi, une vague de chaleur avec des températures oscillant entre 45 et 47°C est attendue, de mercredi à vendredi, dans les provinces d’Oued Ed-Dahab, Boujdour, Assa-Zag, Es-Semara, Taroudant, Tata, Zagora, Errachidia et Aousserd.

Le même phénomène, avec des températures entre 42 et 45 °C est prévu, de mercredi à samedi, dans les provinces de Fquih Ben Salah, El Kelaa des Sraghna et Beni Mellal. Une température similaire est attendue, de jeudi à samedi, dans les provinces d’Agadir-Ida-Ou-Tanane, Marrakech, Rehamna, Youssoufia, Khénifra, Taounate, Ouezzane, Meknes, Fès, Moulay Yacoub, Sidi Kacem, Khouribga, Settat et Chichaoua.

Lire aussi : Météo. Forte chaleur sur l’intérieur du pays ce lundi 27 juillet et douceur persistante sur les côtes

Par ailleurs, un temps chaud, avec des températures oscillant entre 42 et 45°C toucheront, jeudi et vendredi, les provinces de Laâyoune, Tarfaya, Guelmim et Tan-Tan, alors que les provinces d’Essaouira et de Sidi Ifni enregistreront, durant la même période, des températures entre 39 et 42°C.

Avec des températures oscillant entre 40 et 45°C, ce temps chaud est attendu, vendredi et samedi, dans les provinces de Sidi Slimane, Benslimane, Khémisset, Safi, Sidi Bennour, Guercif et Taza.

Par Le360 (avec MAP)
Le 29/07/2026 à 14h07
#Alerte météo#Météo#Temps chaud#Canicule#Vague de chaleur#DGM

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