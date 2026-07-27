Météo. Forte chaleur sur l’intérieur du pays ce lundi 27 juillet et douceur persistante sur les côtes

- Temps chaud sur le Gharb, le Saiss, les plaines de Tadla, Rehamna, le Sud-est, le sud de l’Oriental et l’intérieur des provinces sahariennes.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine par endroits près des côtes atlantiques.

- Ciel passagèrement nuageux sur le Haut et le Moyen Atlas et le Sud-est.

- Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas et ses versants est, le Tangérois et les provinces sud, avec des chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 26/32°C sur le Sud-est, le sud de l’Oriental, le Saiss, l’intérieur du Souss et l’extrême Sud-est des provinces sahariennes, de 15/19°C sur l’Atlas et le Rif et de 19/25°C partout ailleurs.

- Température du jour en hausse sur la majeure partie nord du pays.

- Mer belle à peu agitée en Méditerrané, peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 27 juillet 2026:

– Oujda min 20 max 39

– Bouarfa min 22 max 40

– Al Hoceima min 20 max 29

– Tétouan min 20 max 28

– Sebta min 22 max 27

– Mellilia min 21 max 28

– Tanger min 23 max 32

– Kénitra min 19 max 34

– Rabat min 19 max 28

– Casablanca min 18 max 26

– El Jadida min 19 max 28

– Settat min 19 max 38

– Safi min 19 max 31

– Khouribga min 19 max 42

– Béni Mellal min 23 max 42

– Marrakech min 22 max 42

– Meknès min 22 max 43

– Fès min 23 max 43

– Ifrane min 19 max 36

– Taounate min 27 max 43

– Errachidia min 27 max 42

– Ouarzazate min 23 max 42

– Agadir min 19 max 24

– Essaouira min 18 max 25

– Laâyoune min 20 max 30

– Es-Semara min 21 max 37

– Dakhla min 18 max 25

– Aousserd min 21 max 41

– Lagouira min 19 max 26

– Midelt min 20 max 37.