Société

Météo. Forte chaleur sur l’intérieur du pays ce lundi 27 juillet et douceur persistante sur les côtes

Bin El Ouidane.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 27 juillet 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 27/07/2026 à 05h48

- Temps chaud sur le Gharb, le Saiss, les plaines de Tadla, Rehamna, le Sud-est, le sud de l’Oriental et l’intérieur des provinces sahariennes.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine par endroits près des côtes atlantiques.

- Ciel passagèrement nuageux sur le Haut et le Moyen Atlas et le Sud-est.

- Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas et ses versants est, le Tangérois et les provinces sud, avec des chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 26/32°C sur le Sud-est, le sud de l’Oriental, le Saiss, l’intérieur du Souss et l’extrême Sud-est des provinces sahariennes, de 15/19°C sur l’Atlas et le Rif et de 19/25°C partout ailleurs.

- Température du jour en hausse sur la majeure partie nord du pays.

- Mer belle à peu agitée en Méditerrané, peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Casablanca lance l’élaboration de son Plan Climat avec l’appui de la Banque mondiale

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 27 juillet 2026:

Oujda min 20 max 39

Bouarfa min 22 max 40

Al Hoceima min 20 max 29

Tétouan min 20 max 28

Sebta min 22 max 27

Mellilia min 21 max 28

Tanger min 23 max 32

Kénitra min 19 max 34

Rabat min 19 max 28

Casablanca min 18 max 26

El Jadida min 19 max 28

Settat min 19 max 38

Safi min 19 max 31

Khouribga min 19 max 42

Béni Mellal min 23 max 42

Marrakech min 22 max 42

Meknès min 22 max 43

Fès min 23 max 43

Ifrane min 19 max 36

Taounate min 27 max 43

Errachidia min 27 max 42

Ouarzazate min 23 max 42

Agadir min 19 max 24

Essaouira min 18 max 25

Laâyoune min 20 max 30

Es-Semara min 21 max 37

Dakhla min 18 max 25

Aousserd min 21 max 41

Lagouira min 19 max 26

Midelt min 20 max 37.

Par Le360 (avec MAP)
Le 27/07/2026 à 05h48
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

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