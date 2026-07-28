Société

Alerte météo. Vague de chaleur et temps chaud de mardi à samedi dans plusieurs provinces

Une femme se protégeant du soleil à Marrakech.

Une vague de chaleur et un temps chaud sont attendus, de mardi à samedi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM) dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

Par Le360 (avec MAP)
Le 28/07/2026 à 14h59

Une vague de chaleur avec des températures oscillant entre 45 et 47°C est attendue, de mercredi à vendredi, dans les provinces d’Oued Ed-Dahab, Boujdour, Assa-Zag, Es-Semara, Tata, Zagora, Errachidia et Aousserd.

Le même phénomène, avec des températures entre 42 et 45°C est prévu, de jeudi à samedi, dans les provinces d’Agadir-Ida-Ou-Tanane, Marrakech, Rehamna, Youssoufia, Beni Mellal, Fquih Ben Salah, Khénifra, Taounate, Ouezzane, Taroudant, Sidi Kacem, Khouribga, Settat, Chichaoua et El Kelaa des Sraghna.

Par ailleurs, un temps chaud, avec des températures oscillant entre et 45 et 47°C toucheront mardi les provinces de Zagora, Tata, Assa-Zag. Avec des températures oscillant entre 42 et 45°C, ce temps chaud est attendu, mercredi, dans les provinces de Fquih Ben Salah, Taroudant, El Kelaa des Sraghna, Beni Mellal, et de jeudi à vendredi, dans les provinces de Laâyoune, Tarfaya, Guelmim, Tan-Tan.

Les même températures sont prévues vendredi et samedi dans les provinces de Sidi Slimane, Benslimane, Khémisset, Meknès, Fès, Moulay Yacoub, Guercif et Taza. De même, un temps chaud oscillant entre 39/42°C est attendu jeudi dans les provinces d’Essaouira et de Sidi Ifni.

Par Le360 (avec MAP)
Le 28/07/2026 à 14h59
#Alerte météo#DGM

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