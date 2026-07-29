Météo. Mercure en hausse sur la majeure partie du Royaume ce mercredi 29 juillet, avec des orages sur l’Atlas et le sud de l’Oriental

Essaouira, anciennement Mogador, est une ville côtière fortifiée du Maroc, célèbre pour sa médina blanche et bleue classée à l'UNESCO (2001). Surnommée la «cité des alizés» pour ses vents constants, elle est idéale pour le kitesurf, le surf et la flânerie. Son port pittoresque, ses remparts historiques (Sqala) et son ambiance artistique attirent les visiteurs.

Temps assez chaud à chaud sur la vallée de la Moulouya, l’Oriental, le Sud-Est, l’est et le sud des provinces sahariennes, les plaines de Tadla, Rehamna et le Souss.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine par endroits près des côtes.

– Averses orageuses sur le Haut et Moyen Atlas et le sud de l’Oriental.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur l’Atlas et ses versants est, l’Oriental, les côtes centre et les provinces du Sud, avec des chasse-poussières locales.

– Température minimale de l’ordre de 28/33°C sur le Sud-Est, le sud de l’Oriental et l’extrême sud-est des provinces sahariennes, de 15/20°C sur l’Atlas, les régions centre et les provinces sahariennes et de 20/26°C partout ailleurs.

– Température maximale en hausse sur les provinces sahariennes et les plaines centre et en légère baisse à stationnaire ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 29 juillet 2026:

– Oujda min 22 max 38

– Bouarfa min 26 max 40

– Al Hoceima min 24 max 32

– Tétouan min 23 max 27

– Sebta min 23 max 26

– Mellilia min 22 max 28

– Tanger min 25 max 34

– Kénitra min 21 max 29

– Rabat min 21 max 28

– Casablanca min 21 max 27

– El Jadida min 22 max 27

– Settat min 19 max 37

– Safi min 20 max 30

– Khouribga min 21 max 38

– Béni Mellal min 22 max 39

– Marrakech min 21 max 43

– Meknès min 22 max 39

– Fès min 23 max 41

– Ifrane min 18 max 35

– Taounate min 24 max 41

– Errachidia min 28 max 43

– Ouarzazate min 25 max 42

– Agadir min 20 max 27

– Essaouira min 19 max 26

– Laâyoune min 19 max 33

– Es-Semara min 19 max 41

– Dakhla min 19 max 25

– Aousserd min 23 max 45

– Lagouira min 19 max 26

– Midelt min 23 max 39.