Société

Météo. Mercure en hausse sur la majeure partie du Royaume ce mercredi 29 juillet, avec des orages sur l’Atlas et le sud de l’Oriental

Essaouira, anciennement Mogador, est une ville côtière fortifiée du Maroc, célèbre pour sa médina blanche et bleue classée à l'UNESCO (2001). Surnommée la «cité des alizés» pour ses vents constants, elle est idéale pour le kitesurf, le surf et la flânerie. Son port pittoresque, ses remparts historiques (Sqala) et son ambiance artistique attirent les visiteurs.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 29 juillet 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 29/07/2026 à 05h58

Temps assez chaud à chaud sur la vallée de la Moulouya, l’Oriental, le Sud-Est, l’est et le sud des provinces sahariennes, les plaines de Tadla, Rehamna et le Souss.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine par endroits près des côtes.

– Averses orageuses sur le Haut et Moyen Atlas et le sud de l’Oriental.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur l’Atlas et ses versants est, l’Oriental, les côtes centre et les provinces du Sud, avec des chasse-poussières locales.

– Température minimale de l’ordre de 28/33°C sur le Sud-Est, le sud de l’Oriental et l’extrême sud-est des provinces sahariennes, de 15/20°C sur l’Atlas, les régions centre et les provinces sahariennes et de 20/26°C partout ailleurs.

– Température maximale en hausse sur les provinces sahariennes et les plaines centre et en légère baisse à stationnaire ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Lire aussi : La plage, une étrangère apprivoisée

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 29 juillet 2026:

Oujda min 22 max 38

Bouarfa min 26 max 40

Al Hoceima min 24 max 32

Tétouan min 23 max 27

Sebta min 23 max 26

Mellilia min 22 max 28

Tanger min 25 max 34

Kénitra min 21 max 29

Rabat min 21 max 28

Casablanca min 21 max 27

El Jadida min 22 max 27

Settat min 19 max 37

Safi min 20 max 30

Khouribga min 21 max 38

Béni Mellal min 22 max 39

Marrakech min 21 max 43

Meknès min 22 max 39

Fès min 23 max 41

Ifrane min 18 max 35

Taounate min 24 max 41

Errachidia min 28 max 43

Ouarzazate min 25 max 42

Agadir min 20 max 27

Essaouira min 19 max 26

Laâyoune min 19 max 33

Es-Semara min 19 max 41

Dakhla min 19 max 25

Aousserd min 23 max 45

Lagouira min 19 max 26

Midelt min 23 max 39.

Par Le360 (avec MAP)
Le 29/07/2026 à 05h58
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

LEs contenus liés

Société

De zone sauvage à espace balnéaire modèle: comment la plage Tamaris 3 a fait peau neuve

Tourisme

Été 2026: la plage d’Agadir fait l’unanimité auprès des vacanciers

Société

Témara: la rénovation de la plage Casino fait l’unanimité

Société

Casablanca lance l’élaboration de son Plan Climat avec l’appui de la Banque mondiale

International

Climat: l’ONU juge «probable à 80%» un épisode El Niño cet été

International

Planète: près de 80% des populations pauvres dans le monde confrontées aux aléas climatiques, selon l’ONU

International

À Genève, la planète au chevet de la pollution plastique

Société

Canicule: des villes marocaines parmi les plus chaudes de la planète

Articles les plus lus

1
La voie express Tiznit-Dakhla baptisée «Donald Trump Highway», le président américain remercie le roi Mohammed VI
2
Algérie: dans un nouveau bavardage, Tebboune donne l’étendue de sa vulgarité
3
Mali et Tindouf: l’Algérie face au mur de la réalité
4
Maroc-Etats-Unis: une usine géante de production d’ammoniac au Sahara marocain
5
Automobile: Renault va produire au Maroc la nouvelle Dacia Sandero hybride
6
Archives militaires de Vincennes. Ep 3. Les télégrammes de Lyautey en 1916 sur le Sahara occidental
7
La plage, une étrangère apprivoisée
8
Laâyoune: le futur plus long pont du Maroc dépasse les 50% d’avancement, une prouesse à 1,4 milliard de dirhams
Revues de presse

Voir plus