Météo. Mercure en hausse sur la majeure partie du Royaume ce mercredi 29 juillet, avec des orages sur l’Atlas et le sud de l’Oriental

Temps assez chaud à chaud sur la vallée de la Moulouya, l’Oriental, le Sud-Est, l’est et le sud des provinces sahariennes, les plaines de Tadla, Rehamna et le Souss.
– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine par endroits près des côtes.
– Averses orageuses sur le Haut et Moyen Atlas et le sud de l’Oriental.
– Rafales de vent modérées à assez fortes sur l’Atlas et ses versants est, l’Oriental, les côtes centre et les provinces du Sud, avec des chasse-poussières locales.
– Température minimale de l’ordre de 28/33°C sur le Sud-Est, le sud de l’Oriental et l’extrême sud-est des provinces sahariennes, de 15/20°C sur l’Atlas, les régions centre et les provinces sahariennes et de 20/26°C partout ailleurs.
– Température maximale en hausse sur les provinces sahariennes et les plaines centre et en légère baisse à stationnaire ailleurs.
– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 29 juillet 2026:
– Oujda min 22 max 38
– Bouarfa min 26 max 40
– Al Hoceima min 24 max 32
– Tétouan min 23 max 27
– Sebta min 23 max 26
– Mellilia min 22 max 28
– Tanger min 25 max 34
– Kénitra min 21 max 29
– Rabat min 21 max 28
– Casablanca min 21 max 27
– El Jadida min 22 max 27
– Settat min 19 max 37
– Safi min 20 max 30
– Khouribga min 21 max 38
– Béni Mellal min 22 max 39
– Marrakech min 21 max 43
– Meknès min 22 max 39
– Fès min 23 max 41
– Ifrane min 18 max 35
– Taounate min 24 max 41
– Errachidia min 28 max 43
– Ouarzazate min 25 max 42
– Agadir min 20 max 27
– Essaouira min 19 max 26
– Laâyoune min 19 max 33
– Es-Semara min 19 max 41
– Dakhla min 19 max 25
– Aousserd min 23 max 45
– Lagouira min 19 max 26
– Midelt min 23 max 39.