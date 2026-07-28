Météo. Baisse des températures sur le Nord ce mardi 28 juillet avec orages sur les reliefs et rafales de vent

Plage de Sidi Kaouki, à 12 km au sud d'Essaouira. . DR

- Temps chaud sur la vallée de Moulouya, le Sud-est et l’est des provinces sahariennes, et assez chaud sur les plaines intérieures, le Rif et l’Oriental.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine par endroits près des côtes.

- Nuages cumuliformes sur le Haut et le Moyen Atlas et le Nord de l’Oriental, avec ondées et orages épars.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur l’Atlas et ses versants Est, l’Oriental, le Tangérois et les provinces sud, avec des chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 26/32°c sur le Sud-est, le sud de l’Oriental et l’extrême Sud-est des provinces sahariennes, de 15/20°C sur l’Atlas, le Rif, les régions centre et les provinces sahariennes et de 19/25°C partout ailleurs.

- Température maximale en baisse sur l’Atlas et les plaines nord et centre, et en légère hausse ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 28 juillet 2026:

– Oujda min 23 max 41

– Bouarfa min 26 max 42

– Al Hoceima min 22 max 32

– Tétouan min 22 max 28

– Sebta min 23 max 27

– Mellilia min 24 max 28

– Tanger min 20 max 30

– Kénitra min 21 max 39

– Rabat min 21 max 29

– Casablanca min 22 max 26

– El Jadida min 21 max 26

– Settat min 18 max 37

– Safi min 18 max 25

– Khouribga min 22 max 38

– Béni Mellal min 24 max 37

– Marrakech min 22 max 38

– Meknès min 21 max 40

– Fès min 25 max 40

– Ifrane min 18 max 35

– Taounate min 26 max 42

– Errachidia min 27 max 43

– Ouarzazate min 24 max 43

– Agadir min 19 max 25

– Essaouira min 18 max 23

– Laâyoune min 19 max 32

– Es-Semara min 18 max 39

– Dakhla min 17 max 25

– Aousserd min 22 max 43

– Lagouira min 19 max 25

– Midelt min 20 max 39.