Société

Météo. Baisse des températures sur le Nord ce mardi 28 juillet avec orages sur les reliefs et rafales de vent

Plage de Sidi Kaouki, à 12 km au sud d'Essaouira. 

Plage de Sidi Kaouki, à 12 km au sud d'Essaouira.  . DR

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 28 juillet 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 28/07/2026 à 05h57

- Temps chaud sur la vallée de Moulouya, le Sud-est et l’est des provinces sahariennes, et assez chaud sur les plaines intérieures, le Rif et l’Oriental.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine par endroits près des côtes.

- Nuages cumuliformes sur le Haut et le Moyen Atlas et le Nord de l’Oriental, avec ondées et orages épars.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur l’Atlas et ses versants Est, l’Oriental, le Tangérois et les provinces sud, avec des chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 26/32°c sur le Sud-est, le sud de l’Oriental et l’extrême Sud-est des provinces sahariennes, de 15/20°C sur l’Atlas, le Rif, les régions centre et les provinces sahariennes et de 19/25°C partout ailleurs.

- Température maximale en baisse sur l’Atlas et les plaines nord et centre, et en légère hausse ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Casablanca lance l’élaboration de son Plan Climat avec l’appui de la Banque mondiale

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 28 juillet 2026:

Oujda min 23 max 41

Bouarfa min 26 max 42

Al Hoceima min 22 max 32

Tétouan min 22 max 28

Sebta min 23 max 27

Mellilia min 24 max 28

Tanger min 20 max 30

Kénitra min 21 max 39

Rabat min 21 max 29

Casablanca min 22 max 26

El Jadida min 21 max 26

Settat min 18 max 37

Safi min 18 max 25

Khouribga min 22 max 38

Béni Mellal min 24 max 37

Marrakech min 22 max 38

Meknès min 21 max 40

Fès min 25 max 40

Ifrane min 18 max 35

Taounate min 26 max 42

Errachidia min 27 max 43

Ouarzazate min 24 max 43

Agadir min 19 max 25

Essaouira min 18 max 23

Laâyoune min 19 max 32

Es-Semara min 18 max 39

Dakhla min 17 max 25

Aousserd min 22 max 43

Lagouira min 19 max 25

Midelt min 20 max 39.

Par Le360 (avec MAP)
Le 28/07/2026 à 05h57
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

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