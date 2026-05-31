Météo. Températures en hausse sur le Royaume ce dimanche 31 mai, avec quelques orages isolés sur les Haut et Moyen Atlas

Une vue de la kasbah des Oudayas à Rabat.

Temps chaud sur les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

– Nuages bas nombreux sur les côtes nord et centre, le littoral méditerranéen et le Nord-ouest des provinces sahariennes avec formations brumeuses ou bruines par endroits.

– Nuages faiblement instables avec ondées et orages isolés sur les Haut et Moyen Atlas.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur les côtes centre et sud.

– Températures maximales en hausse.

– Mer belle sur la Méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit, peu agitée à agitée entre Cap Spartel et Laâyoune et agitée au sud.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 31 mai 2026:

– Oujda min 19 max 37

– Bouarfa min 18 max 33

– Al Hoceima min 15 max 26

– Tétouan min 14 max 32

– Sebta min 15 max 25

– Mellilia min 19 max 27

– Tanger min 17 max 32

– Kénitra min 18 max 31

– Rabat min 17 max 26

– Casablanca min 19 max 22

– El Jadida min 18 max 24

– Settat min 17 max 36

– Safi min 17 max 27

– Khouribga min 18 max 37

– Béni Mellal min 20 max 38

– Marrakech min 19 max 39

– Meknès min 20 max 37

– Fès min 20 max 39

– Ifrane min 14 max 28

– Taounate min 22 max 39

– Errachidia min 23 max 36

– Ouarzazate min 18 max 36

– Agadir min 18 max 23

– Essaouira min 17 max 22

– Laâyoune min 17 max 30

– Es-Semara min 18 max 34

– Dakhla min 17 max 25

– Aousserd min 23 max 43

– Lagouira min 18 max 28

– Midelt min 16 max 31.