Société

Météo. Températures en hausse sur le Royaume ce dimanche 31 mai, avec quelques orages isolés sur les Haut et Moyen Atlas

Une vue de la kasbah des Oudayas à Rabat.

Voici les prévisions météorologiques pour le dimanche 31 mai 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 31/05/2026 à 05h59

Temps chaud sur les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

– Nuages bas nombreux sur les côtes nord et centre, le littoral méditerranéen et le Nord-ouest des provinces sahariennes avec formations brumeuses ou bruines par endroits.

– Nuages faiblement instables avec ondées et orages isolés sur les Haut et Moyen Atlas.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur les côtes centre et sud.

– Températures maximales en hausse.

– Mer belle sur la Méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit, peu agitée à agitée entre Cap Spartel et Laâyoune et agitée au sud.

Lire aussi : Planète: près de 80% des populations pauvres dans le monde confrontées aux aléas climatiques, selon l’ONU

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 31 mai 2026:

Oujda min 19 max 37

Bouarfa min 18 max 33

Al Hoceima min 15 max 26

Tétouan min 14 max 32

Sebta min 15 max 25

Mellilia min 19 max 27

Tanger min 17 max 32

Kénitra min 18 max 31

Rabat min 17 max 26

Casablanca min 19 max 22

El Jadida min 18 max 24

Settat min 17 max 36

Safi min 17 max 27

Khouribga min 18 max 37

Béni Mellal min 20 max 38

Marrakech min 19 max 39

Meknès min 20 max 37

Fès min 20 max 39

Ifrane min 14 max 28

Taounate min 22 max 39

Errachidia min 23 max 36

Ouarzazate min 18 max 36

Agadir min 18 max 23

Essaouira min 17 max 22

Laâyoune min 17 max 30

Es-Semara min 18 max 34

Dakhla min 17 max 25

Aousserd min 23 max 43

Lagouira min 18 max 28

Midelt min 16 max 31.

Par Le360 (avec MAP)
Le 31/05/2026 à 05h59
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

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