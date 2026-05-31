Météo. Températures en hausse sur le Royaume ce dimanche 31 mai, avec quelques orages isolés sur les Haut et Moyen Atlas

Temps chaud sur les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.
– Nuages bas nombreux sur les côtes nord et centre, le littoral méditerranéen et le Nord-ouest des provinces sahariennes avec formations brumeuses ou bruines par endroits.
– Nuages faiblement instables avec ondées et orages isolés sur les Haut et Moyen Atlas.
– Rafales de vent modérées à assez fortes sur les côtes centre et sud.
– Températures maximales en hausse.
– Mer belle sur la Méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit, peu agitée à agitée entre Cap Spartel et Laâyoune et agitée au sud.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 31 mai 2026:
– Oujda min 19 max 37
– Bouarfa min 18 max 33
– Al Hoceima min 15 max 26
– Tétouan min 14 max 32
– Sebta min 15 max 25
– Mellilia min 19 max 27
– Tanger min 17 max 32
– Kénitra min 18 max 31
– Rabat min 17 max 26
– Casablanca min 19 max 22
– El Jadida min 18 max 24
– Settat min 17 max 36
– Safi min 17 max 27
– Khouribga min 18 max 37
– Béni Mellal min 20 max 38
– Marrakech min 19 max 39
– Meknès min 20 max 37
– Fès min 20 max 39
– Ifrane min 14 max 28
– Taounate min 22 max 39
– Errachidia min 23 max 36
– Ouarzazate min 18 max 36
– Agadir min 18 max 23
– Essaouira min 17 max 22
– Laâyoune min 17 max 30
– Es-Semara min 18 max 34
– Dakhla min 17 max 25
– Aousserd min 23 max 43
– Lagouira min 18 max 28
– Midelt min 16 max 31.