Météo. Températures en hausse sur la majeure partie du Royaume ce dimanche 24 mai, avec des orages locaux sur l’Atlas

- Temps chaud sur les plaines nord et centre, le Souss, le Sud-Est et les provinces du Sud.

- Nuages légèrement instables avec ondées ou parfois averses orageuses sur les Haut et Moyen Atlas et leurs versants est, les Hauts plateaux orientaux et le sud des provinces sahariennes.

- Formations brumeuses matinales et nocturnes par endroits sur les côtes nord et centre et la Méditerranée.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Tangérois, les provinces sahariennes et localement sur les plaines intérieures et l’Oriental, avec chasse-poussières locales.

- Températures minimales de l’ordre de 8/13°C sur l’Atlas, de 20/26°C sur les régions nord et centre, le Sud-Est, le Souss et l’est des provinces sahariennes et de 14/19°C partout ailleurs.

- Températures diurnes en hausse sur la majeure partie du Royaume.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur, de jeudi à lundi, dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 24 mai 2026:

– Oujda min 15 max 31

– Bouarfa min 18 max 31

– Al Hoceima min 17 max 25

– Tétouan min 16 max 23

– Sebta min 16 max 20

– Mellilia min 16 max 21

– Tanger min 18 max 29

– Kénitra min 18 max 39

– Rabat min 21 max 31

– Casablanca min 21 max 31

– El Jadida min 15 max 27

– Settat min 25 max 40

– Safi min 18 max 39

– Khouribga min 22 max 36

– Béni Mellal min 23 max 38

– Marrakech min 24 max 41

– Meknès min 20 max 39

– Fès min 17 max 37

– Ifrane min 13 max 26

– Taounate min 22 max 37

– Errachidia min 23 max 35

– Ouarzazate min 19 max 35

– Agadir min 18 max 32

– Essaouira min 22 max 34

– Laâyoune min 17 max 27

– Es-Semara min 22 max 43

– Dakhla min 18 max 22

– Aousserd min 24 max 42

– Lagouira min 18 max 28

– Midelt min 17 max 29