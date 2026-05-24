Météo. Températures en hausse sur la majeure partie du Royaume ce dimanche 24 mai, avec des orages locaux sur l’Atlas

- Temps chaud sur les plaines nord et centre, le Souss, le Sud-Est et les provinces du Sud.
- Nuages légèrement instables avec ondées ou parfois averses orageuses sur les Haut et Moyen Atlas et leurs versants est, les Hauts plateaux orientaux et le sud des provinces sahariennes.
- Formations brumeuses matinales et nocturnes par endroits sur les côtes nord et centre et la Méditerranée.
- Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Tangérois, les provinces sahariennes et localement sur les plaines intérieures et l’Oriental, avec chasse-poussières locales.
- Températures minimales de l’ordre de 8/13°C sur l’Atlas, de 20/26°C sur les régions nord et centre, le Sud-Est, le Souss et l’est des provinces sahariennes et de 14/19°C partout ailleurs.
- Températures diurnes en hausse sur la majeure partie du Royaume.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 24 mai 2026:
– Oujda min 15 max 31
– Bouarfa min 18 max 31
– Al Hoceima min 17 max 25
– Tétouan min 16 max 23
– Sebta min 16 max 20
– Mellilia min 16 max 21
– Tanger min 18 max 29
– Kénitra min 18 max 39
– Rabat min 21 max 31
– Casablanca min 21 max 31
– El Jadida min 15 max 27
– Settat min 25 max 40
– Safi min 18 max 39
– Khouribga min 22 max 36
– Béni Mellal min 23 max 38
– Marrakech min 24 max 41
– Meknès min 20 max 39
– Fès min 17 max 37
– Ifrane min 13 max 26
– Taounate min 22 max 37
– Errachidia min 23 max 35
– Ouarzazate min 19 max 35
– Agadir min 18 max 32
– Essaouira min 22 max 34
– Laâyoune min 17 max 27
– Es-Semara min 22 max 43
– Dakhla min 18 max 22
– Aousserd min 24 max 42
– Lagouira min 18 max 28
– Midelt min 17 max 29