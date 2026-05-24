Société

Météo. Températures en hausse sur la majeure partie du Royaume ce dimanche 24 mai, avec des orages locaux sur l’Atlas

La plage Porto Rico, à Dakhla.

Voici les prévisions météorologiques pour le dimanche 24 mai 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 24/05/2026 à 05h58

- Temps chaud sur les plaines nord et centre, le Souss, le Sud-Est et les provinces du Sud.

- Nuages légèrement instables avec ondées ou parfois averses orageuses sur les Haut et Moyen Atlas et leurs versants est, les Hauts plateaux orientaux et le sud des provinces sahariennes.

- Formations brumeuses matinales et nocturnes par endroits sur les côtes nord et centre et la Méditerranée.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Tangérois, les provinces sahariennes et localement sur les plaines intérieures et l’Oriental, avec chasse-poussières locales.

- Températures minimales de l’ordre de 8/13°C sur l’Atlas, de 20/26°C sur les régions nord et centre, le Sud-Est, le Souss et l’est des provinces sahariennes et de 14/19°C partout ailleurs.

- Températures diurnes en hausse sur la majeure partie du Royaume.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur, de jeudi à lundi, dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 24 mai 2026:

Oujda min 15 max 31

Bouarfa min 18 max 31

Al Hoceima min 17 max 25

Tétouan min 16 max 23

Sebta min 16 max 20

Mellilia min 16 max 21

Tanger min 18 max 29

Kénitra min 18 max 39

Rabat min 21 max 31

Casablanca min 21 max 31

El Jadida min 15 max 27

Settat min 25 max 40

Safi min 18 max 39

Khouribga min 22 max 36

Béni Mellal min 23 max 38

Marrakech min 24 max 41

Meknès min 20 max 39

Fès min 17 max 37

Ifrane min 13 max 26

Taounate min 22 max 37

Errachidia min 23 max 35

Ouarzazate min 19 max 35

Agadir min 18 max 32

Essaouira min 22 max 34

Laâyoune min 17 max 27

Es-Semara min 22 max 43

Dakhla min 18 max 22

Aousserd min 24 max 42

Lagouira min 18 max 28

Midelt min 17 max 29

Par Le360 (avec MAP)
Le 24/05/2026 à 05h58
#températures#Météo#Météorologie#Climat#DGM

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