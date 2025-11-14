Société

Météo. Températures en baisse sur le Royaume ce vendredi 14 novembre, avec des orages sur le Nord et des vents forts prévus sur plusieurs provinces

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 14 novembre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 14/11/2025 à 05h59

Pluies avec risque d’orages sur le Tangérois.

– Ciel passagèrement nuageux avec ondées éparses sur le Rif, l’Est de la Méditerranée et le Moyen Atlas.

– Rafales de vent assez fortes sur le Sud de l’Oriental, le Sud-Est et le Rif, avec chasse-poussières par endroits.

– Températures minimales de l’ordre de 03/10°C sur l’Atlas et le Rif et de 14/20°C partout ailleurs.

– Baisse des températures diurnes.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, agitée à forte sur l’Ouest du Détroit, peu agitée à agitée sur l’Est et entre Tarfaya et Boujdour, et agitée à forte ailleurs, temporairement forte à très forte le matin au nord de Cap Hadid.

températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 14 novembre 2025 :

Oujda min 16 max 24

Bouarfa min 12 max 21

Al Hoceima min 16 max 23

Tétouan min 15 max 22

Sebta min 15 max 22

Mellilia min 16 max 22

Tanger min 15 max 20

Kénitra min 14 max 22

Rabat min 14 max 22

Casablanca min 16 max 22

El Jadida min 15 max 22

Settat min 13 max 20

Safi min 16 max 22

Khouribga min 12 max 17

Béni Mellal min 12 max 19

Marrakech min 16 max 21

Meknès min 12 max 19

Fès min 14 max 20

Ifrane min 06 max 10

Taounate min 16 max 20

Errachidia min 14 max 22

Ouarzazate min 10 max 20

Agadir min 16 max 22

Essaouira min 17 max 21

Laâyoune min 14 max 25

Es-Semara min 19 max 27

Dakhla min 19 max 25

Aousserd min 17 max 30

Lagouira min 17 max 26

Midelt min 09 max 17.

#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

