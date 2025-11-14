Météo. Températures en baisse sur le Royaume ce vendredi 14 novembre, avec des orages sur le Nord et des vents forts prévus sur plusieurs provinces

Marrakech a succédé à Fès comme capitale sous l’impulsion du sultan almoravide Youssef Ibn Tachfin en 1062. La ville des 7 Saints a été le siège des dynasties almoravide, almohade et saadienne.

Pluies avec risque d’orages sur le Tangérois.

– Ciel passagèrement nuageux avec ondées éparses sur le Rif, l’Est de la Méditerranée et le Moyen Atlas.

– Rafales de vent assez fortes sur le Sud de l’Oriental, le Sud-Est et le Rif, avec chasse-poussières par endroits.

– Températures minimales de l’ordre de 03/10°C sur l’Atlas et le Rif et de 14/20°C partout ailleurs.

– Baisse des températures diurnes.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, agitée à forte sur l’Ouest du Détroit, peu agitée à agitée sur l’Est et entre Tarfaya et Boujdour, et agitée à forte ailleurs, temporairement forte à très forte le matin au nord de Cap Hadid.

Lire aussi : Climat: à la COP30 de Belém, l’Afrique exige la fin des promesses creuses

températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 14 novembre 2025 :

– Oujda min 16 max 24

– Bouarfa min 12 max 21

– Al Hoceima min 16 max 23

– Tétouan min 15 max 22

– Sebta min 15 max 22

– Mellilia min 16 max 22

– Tanger min 15 max 20

– Kénitra min 14 max 22

– Rabat min 14 max 22

– Casablanca min 16 max 22

– El Jadida min 15 max 22

– Settat min 13 max 20

– Safi min 16 max 22

– Khouribga min 12 max 17

– Béni Mellal min 12 max 19

– Marrakech min 16 max 21

– Meknès min 12 max 19

– Fès min 14 max 20

– Ifrane min 06 max 10

– Taounate min 16 max 20

– Errachidia min 14 max 22

– Ouarzazate min 10 max 20

– Agadir min 16 max 22

– Essaouira min 17 max 21

– Laâyoune min 14 max 25

– Es-Semara min 19 max 27

– Dakhla min 19 max 25

– Aousserd min 17 max 30

– Lagouira min 17 max 26

– Midelt min 09 max 17.