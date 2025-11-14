Météo. Températures en baisse sur le Royaume ce vendredi 14 novembre, avec des orages sur le Nord et des vents forts prévus sur plusieurs provinces

Pluies avec risque d’orages sur le Tangérois.
– Ciel passagèrement nuageux avec ondées éparses sur le Rif, l’Est de la Méditerranée et le Moyen Atlas.
– Rafales de vent assez fortes sur le Sud de l’Oriental, le Sud-Est et le Rif, avec chasse-poussières par endroits.
– Températures minimales de l’ordre de 03/10°C sur l’Atlas et le Rif et de 14/20°C partout ailleurs.
– Baisse des températures diurnes.
– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, agitée à forte sur l’Ouest du Détroit, peu agitée à agitée sur l’Est et entre Tarfaya et Boujdour, et agitée à forte ailleurs, temporairement forte à très forte le matin au nord de Cap Hadid.
Lire aussi : Climat: à la COP30 de Belém, l’Afrique exige la fin des promesses creuses
températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 14 novembre 2025 :
– Oujda min 16 max 24
– Bouarfa min 12 max 21
– Al Hoceima min 16 max 23
– Tétouan min 15 max 22
– Sebta min 15 max 22
– Mellilia min 16 max 22
– Tanger min 15 max 20
– Kénitra min 14 max 22
– Rabat min 14 max 22
– Casablanca min 16 max 22
– El Jadida min 15 max 22
– Settat min 13 max 20
– Safi min 16 max 22
– Khouribga min 12 max 17
– Béni Mellal min 12 max 19
– Marrakech min 16 max 21
– Meknès min 12 max 19
– Fès min 14 max 20
– Ifrane min 06 max 10
– Taounate min 16 max 20
– Errachidia min 14 max 22
– Ouarzazate min 10 max 20
– Agadir min 16 max 22
– Essaouira min 17 max 21
– Laâyoune min 14 max 25
– Es-Semara min 19 max 27
– Dakhla min 19 max 25
– Aousserd min 17 max 30
– Lagouira min 17 max 26
– Midelt min 09 max 17.