Assises nationales: des colonies de vacances au service de l’éducation et de l’équité

Mohamed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, lors de l’ouverture des Assises nationales du camping à Rabat, mercredi 12 novembre 2025.

Le Maroc relance son programme national des colonies de vacances. Ce mercredi à Rabat, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a ouvert les Assises nationales du camping, organisées sous le thème «Un programme national durable pour une enfance citoyenne et sûre», en partenariat avec la Fédération nationale des colonies de vacances. Ces assises constituent une étape clé pour évaluer le programme existant et définir une vision stratégique jusqu’en 2030.

Le ministre a insisté sur le fait que le programme national des colonies de vacances n’est pas seulement un loisir saisonnier. Il constitue une institution éducative et sociale. «Le programme national des colonies de vacances n’est pas une activité de loisirs. C’est une institution éducative et sociale, une passerelle vers les valeurs de citoyenneté», a-t-il affirmé.

L’apprentissage par l’expérience

L’école transmet des connaissances et des savoirs, mais elle ne peut pas tout enseigner. Certaines compétences essentielles, comme le courage, l’autonomie, le travail en équipe ou le sens de la solidarité, s’apprennent surtout par l’expérience. C’est là que les colonies de vacances jouent leur rôle. C’est un endroit où les enfants peuvent tester leurs limites, travailler en équipe et se préparer à affronter des situations concrètes, tout en s’amusant et en découvrant leurs talents.

Chaque année, près de 200.000 enfants participent au programme national des colonies de vacances. Mais face aux besoins croissants et à la diversité des jeunes bénéficiaires, le programme doit évoluer pour continuer à offrir un environnement sûr et stimulant, pour que chaque enfant puisse grandir et se former pleinement.

«Nous devons avoir le courage de repenser nos méthodes, nos infrastructures et notre manière d’accompagner la jeunesse», a déclaré le ministre. Pour Mohamed Mehdi Bensaid, les Assises nationales du camping offrent une occasion unique de réunir institutions, associations et pédagogues afin d’explorer de nouveaux modes de financement, d’améliorer l’accès aux colonies de vacances sur l’ensemble du territoire et, ce faisant, d’élargir le nombre d’enfants bénéficiaires.

L’ambition du ministère est de rendre ces centres de colonies actifs tout au long de l’année. Pour ce faire, le ministère prévoit de lancer des programmes spéciaux tels que les colonies de vacances thématiques et les universités des jeunes, d’exploiter les infrastructures pendant les vacances trimestrielles et d’ériger les colonies de vacances en centres de formation continue pour l’enfance et la jeunesse.

Le ministère souhaite également renforcer l’inclusion, en donnant la priorité aux enfants des zones rurales, aux jeunes issus de milieux défavorisés et aux enfants en situation de handicap, afin que tous puissent bénéficier d’un apprentissage enrichissant et sécurisé.

Feuille de route 2026–2030

Quant à Mohamed Saad Berrada, ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des Sports, les colonies de vacances constituent un prolongement naturel des activités scolaires. Elles favorisent l’apprentissage par la pratique, développent les compétences sociales et encouragent l’engagement citoyen des enfants et des jeunes.

Pour renforcer ce rôle d’«école de vie», le programme national des colonies de vacances s’inscrit dans la stratégie 2026-2030. Il s’articule autour de quatre axes: modernisation des infrastructures; refonte des contenus pédagogiques; formation et professionnalisation des encadrants; amélioration de la gouvernance et de la transparence.

Cette refonte du programme s’inscrit dans la vision royale, qui place l’enfant et la jeunesse au cœur des politiques publiques. L’objectif est de créer un modèle national durable qui valorise le capital humain et soutient le développement social et culturel du pays.

Pour Ghizlane Benjelloun, vice-présidente de l’Observatoire national des droits de l’enfant, le programme est un véritable terrain d’apprentissage de la vie. Il permet aux enfants de développer leur autonomie, leur créativité, leur confiance en eux et de comprendre l’importance du respect, de la solidarité et de l’engagement citoyen.

Pour sa part, Mohamed Gliouine président de la Fédération nationale des colonies de vacances, a rappelé que le programme doit s’adapter aux besoins des enfants et des jeunes, tout en tenant compte des transformations sociales et des attentes des familles.

Le lancement des Assises nationales du camping ouvre ainsi une nouvelle étape pour le programme national des colonies de vacances. Portée par la vision royale, cette initiative place l’enfant au centre des politiques publiques et fait de l’investissement dans la jeunesse le tremplin pour construire un Maroc de demain, fondé sur le savoir, la créativité et la responsabilité.