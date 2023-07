Ambiance bon enfant et productive à la colonie de vacances d’El Haouzia

Les colonies de vacances battent leur plein au Maroc. Depuis le 6 juillet et jusqu’au 4 septembre 2023, près de 120.000 enfants bénéficient du programme vacances pour tous, assuré par le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication dans plusieurs régions du Maroc. A El Haouzia, dans la région d’El Jadida, plus de 1.400 filles et garçons âgés entre 7 et 14 ans participent à plusieurs ateliers.

«Je suis venu avec mon frère ici au camp de vacances d’El Haouzia. J’ai bénéficié, à l’instar de tous les enfants, à des ateliers de robotique, de programmation, d’algorithme et de coaching», déclare un des bénéficiaires de ce programme pour Le360, ajoutant que «ça nous aide à être autonome et à améliorer notre confiance en nous».

Jihane Saoud, directrice déléguée de la colonie de vacances d’El Haouzia affirme que ce camp de vacances est le plus important en termes de capacité et d’activités (dessin, robotiques et lecture): «Ces camps de vacances sont des espaces de développement et d’intégration, et cette année, l’offre a été renforcée avec la création de six nouveaux centres», souligne-t-elle.

Pour rappel, les colonies de vacances de 2023 se déroulent en cinq étapes du 6 au 17 juillet, du 19 au 30 juillet, du 1er au 12 août, du 14 au 25 août et enfin du 26 août au 4 septembre.