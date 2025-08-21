Colonie de vacances Ras El Ma: un encadrant accusé de viol sur un enfant

À la suite du viol d’un enfant dans la colonie de vacances « Ras El Ma » près d’Ifrane, l’autorité judiciaire a pris des mesures conservatoires à l’encontre de deux suspects. (Photo d'illustration)

Le procureur général du roi près la Cour d’appel de Meknès a ordonné, jeudi 21 août, la prolongation de la garde à vue de deux individus interpellés par la gendarmerie royale. «Leur interpellation fait suite à une affaire de viol présumé sur un enfant au sein de la colonie de vacances «Ras El Ma», dans la région d’Ifrane», rapporte Al Akhbar du vendredi 22 août. Selon des sources proches du dossier, l’un des mis en cause est un encadrant de la colonie, gérée par une association, soupçonné d’avoir commis cet acte abject sur un enfant bénéficiaire.

La direction de l’établissement, ayant découvert les faits, en a immédiatement informé les autorités, conduisant à l’ouverture d’une enquête judiciaire supervisée par le parquet compétent. Le magistrat a également requis la mise en garde à vue d’un deuxième cadre éducatif, suspecté d’avoir eu connaissance des faits sans en avoir effectué le signalement requis. Dans un communiqué, la Fédération nationale des colonies de vacances (FNCC) a vivement condamné «ce comportement odieux et scandaleux», qu’elle qualifie d’acte isolé et intrusif, étranger aux valeurs fondamentales de l’éducation et des colonies de vacances.

Elle a tenu à saluer la réactivité de la direction de la colonie, première à avoir alerté les autorités. La Fédération a vigoureusement défendu l’idée que de tels agissements individuels ne sauraient entacher l’image des espaces de vacances, qu’elle présente comme sécurisés et essentiels à la consolidation des valeurs citoyennes et d’une éducation saine. «Réaffirmant son engagement à lutter avec la plus grande fermeté contre toute pratique déviante, la FNCC a souligné son soutien indéfectible à la réputation des cadres éducatifs et à leur dévouement au service de la jeunesse », relaie Al Akhbar.

Enfin, la FNCC a appelé à éviter toute généralisation injuste qui pourrait remettre en cause le travail de milliers de cadres et d’associations œuvrant avec sérieux et responsabilité dans ce domaine, tout en rappelant son respect strict du principe de la présomption d’innocence dans l’attente des conclusions de l’enquête en cours.