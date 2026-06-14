Météo. Températures en baisse sur le Royaume ce dimanche 14 juin, avec quelques orages sur l’extrême sud des provinces sahariennes

La ville impériale de Meknès, située sur le plateau de Saïss entre les massifs du Rif et du Moyen Atlas. Elle tire son nom de la tribu amazighe Meknassa.

Temps chaud sur le Sud-Est, l’est et le sud des provinces sahariennes et assez chaud sur les plaines intérieures et l’Oriental.

– Nuages bas assez denses avec formations brumeuses ou bruine sur les plaines atlantiques et la Méditerranée.

– Nuages instables avec ondées ou averses orageuses et risque de grêle sur les Haut et Moyen Atlas, l’Oriental et le Sud-Est.

– Quelques ondées et orages sur l’extrême sud des provinces sahariennes.

– Rafales de vent assez fortes sur l’Oriental, l’Atlas, le Sud-Est et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

– Températures minimales de l’ordre de 10/16°C sur l’Atlas, de 22/28°C sur le sud de l’Oriental, le Sud-Est et l’est des provinces sahariennes, et de 16/22°C partout ailleurs.

– Températures en baisse sur la majorité du Royaume.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, sur le détroit et entre Tanger et Assilah, peu agitée entre Assilah et El Jorf et peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur, averses orageuses et fortes rafales de vent, de vendredi à dimanche, dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 14 juin 2026:

– Oujda min 20 max 30

– Bouarfa min 22 max 36

– Al Hoceima min 18 max 23

– Tétouan min 20 max 26

– Sebta min 19 max 21

– Mellilia min 20 max 23

– Tanger min 19 max 25

– Kénitra min 18 max 25

– Rabat min 18 max 23

– Casablanca min 20 max 23

– El Jadida min 18 max 24

– Settat min 15 max 32

– Safi min 16 max 24

– Khouribga min 16 max 34

– Béni Mellal min 20 max 34

– Marrakech min 18 max 37

– Meknès min 18 max 30

– Fès min 18 max 32

– Ifrane min 15 max 26

– Taounate min 20 max 33

– Errachidia min 22 max 35

– Ouarzazate min 20 max 34

– Agadir min 17 max 25

– Essaouira min 13 max 23

– Laâyoune min 17 max 31

– Es-Semara min 19 max 38

– Dakhla min 15 max 25

– Aousserd min 24 max 43

– Lagouira min 20 max 27

– Midelt min 19 max 26.