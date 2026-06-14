Société

Météo. Températures en baisse sur le Royaume ce dimanche 14 juin, avec quelques orages sur l’extrême sud des provinces sahariennes

La ville impériale de Meknès, située sur le plateau de Saïss entre les massifs du Rif et du Moyen Atlas. Elle tire son nom de la tribu amazighe Meknassa.

Voici les prévisions météorologiques pour le dimanche 14 juin 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 14/06/2026 à 06h03

Temps chaud sur le Sud-Est, l’est et le sud des provinces sahariennes et assez chaud sur les plaines intérieures et l’Oriental.

– Nuages bas assez denses avec formations brumeuses ou bruine sur les plaines atlantiques et la Méditerranée.

– Nuages instables avec ondées ou averses orageuses et risque de grêle sur les Haut et Moyen Atlas, l’Oriental et le Sud-Est.

– Quelques ondées et orages sur l’extrême sud des provinces sahariennes.

– Rafales de vent assez fortes sur l’Oriental, l’Atlas, le Sud-Est et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

– Températures minimales de l’ordre de 10/16°C sur l’Atlas, de 22/28°C sur le sud de l’Oriental, le Sud-Est et l’est des provinces sahariennes, et de 16/22°C partout ailleurs.

– Températures en baisse sur la majorité du Royaume.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, sur le détroit et entre Tanger et Assilah, peu agitée entre Assilah et El Jorf et peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur, averses orageuses et fortes rafales de vent, de vendredi à dimanche, dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 14 juin 2026:

Oujda min 20 max 30

Bouarfa min 22 max 36

Al Hoceima min 18 max 23

Tétouan min 20 max 26

Sebta min 19 max 21

Mellilia min 20 max 23

Tanger min 19 max 25

Kénitra min 18 max 25

Rabat min 18 max 23

Casablanca min 20 max 23

El Jadida min 18 max 24

Settat min 15 max 32

Safi min 16 max 24

Khouribga min 16 max 34

Béni Mellal min 20 max 34

Marrakech min 18 max 37

Meknès min 18 max 30

Fès min 18 max 32

Ifrane min 15 max 26

Taounate min 20 max 33

Errachidia min 22 max 35

Ouarzazate min 20 max 34

Agadir min 17 max 25

Essaouira min 13 max 23

Laâyoune min 17 max 31

Es-Semara min 19 max 38

Dakhla min 15 max 25

Aousserd min 24 max 43

Lagouira min 20 max 27

Midelt min 19 max 26.

Par Le360 (avec MAP)
Le 14/06/2026 à 06h03
#DGM#températures#Météorologie#Météo#Climat

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