Météo. Températures en baisse sur le Royaume ce dimanche 14 juin, avec quelques orages sur l’extrême sud des provinces sahariennes

Temps chaud sur le Sud-Est, l’est et le sud des provinces sahariennes et assez chaud sur les plaines intérieures et l’Oriental.
– Nuages bas assez denses avec formations brumeuses ou bruine sur les plaines atlantiques et la Méditerranée.
– Nuages instables avec ondées ou averses orageuses et risque de grêle sur les Haut et Moyen Atlas, l’Oriental et le Sud-Est.
– Quelques ondées et orages sur l’extrême sud des provinces sahariennes.
– Rafales de vent assez fortes sur l’Oriental, l’Atlas, le Sud-Est et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.
– Températures minimales de l’ordre de 10/16°C sur l’Atlas, de 22/28°C sur le sud de l’Oriental, le Sud-Est et l’est des provinces sahariennes, et de 16/22°C partout ailleurs.
– Températures en baisse sur la majorité du Royaume.
– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, sur le détroit et entre Tanger et Assilah, peu agitée entre Assilah et El Jorf et peu agitée à agitée ailleurs.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 14 juin 2026:
– Oujda min 20 max 30
– Bouarfa min 22 max 36
– Al Hoceima min 18 max 23
– Tétouan min 20 max 26
– Sebta min 19 max 21
– Mellilia min 20 max 23
– Tanger min 19 max 25
– Kénitra min 18 max 25
– Rabat min 18 max 23
– Casablanca min 20 max 23
– El Jadida min 18 max 24
– Settat min 15 max 32
– Safi min 16 max 24
– Khouribga min 16 max 34
– Béni Mellal min 20 max 34
– Marrakech min 18 max 37
– Meknès min 18 max 30
– Fès min 18 max 32
– Ifrane min 15 max 26
– Taounate min 20 max 33
– Errachidia min 22 max 35
– Ouarzazate min 20 max 34
– Agadir min 17 max 25
– Essaouira min 13 max 23
– Laâyoune min 17 max 31
– Es-Semara min 19 max 38
– Dakhla min 15 max 25
– Aousserd min 24 max 43
– Lagouira min 20 max 27
– Midelt min 19 max 26.