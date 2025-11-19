Météo. Températures en baisse notable ce mercredi 19 novembre, avec un temps assez froid sur l’Atlas

Village d'Imlil, province du Haouz, dans le Haut Atlas. . DR

- Temps assez froid sur les Haut et Moyen Atlas avec gelée locale.

- Nuages bas assez denses avec formations brumeuses sur les plaines atlantiques centre et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

- Temps passagèrement nuageux avec pluies faibles sur le Tangérois.

- Temps passagèrement nuageux sur le Haut et l’anti-Atlas et l’intérieur du Souss avec ondées éparses.

- Température minimale de l’ordre de -3/6°c sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux et localement de l’ordre -10/-4°c sur le Haut Atlas, de 13/16°c sur le Sud des provinces sahariennes et de 7/12°c partout ailleurs.

- Température minimale en baisse notable sur la totalité du pays.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, sur le Détroit et le long du littoral.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 19 novembre 2025:

– Oujda min 11 max 17

– Bouarfa min 6 max 17

– Al Hoceima min 11 max 18

– Tétouan min 10 max 18

– Sebta min 15 max 19

– Mellilia min 13 max 19

– Tanger min 10 max 18

– Kénitra min 8 max 19

– Rabat min 10 max 19

– Casablanca min 12 max 19

– El Jadida min 13 max 19

– Settat min 9 max 18

– Safi min 8 max 20

– Khouribga min 8 max 16

– Béni Mellal min 6 max 16

– Marrakech min 9 max 21

– Meknès min 6 max 17

– Fès min 5 max 17

– Ifrane min -1 max 9

– Taounate min 7 max 18

– Errachidia min 6 max 17

– Ouarzazate min 6 max 19

– Agadir min 12 max 22

– Essaouira min 13 max 20

– Laâyoune min 16 max 25

– Es-Semara min 13 max 24

– Dakhla min 18 max 25

– Aousserd min 10 max 27

– Lagouira min 17 max 28

– Midelt min 2 max 14