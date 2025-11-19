Société

Météo. Températures en baisse notable ce mercredi 19 novembre, avec un temps assez froid sur l’Atlas

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 19 novembre 2025:

- Temps assez froid sur les Haut et Moyen Atlas avec gelée locale.

- Nuages bas assez denses avec formations brumeuses sur les plaines atlantiques centre et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

- Temps passagèrement nuageux avec pluies faibles sur le Tangérois.

- Temps passagèrement nuageux sur le Haut et l’anti-Atlas et l’intérieur du Souss avec ondées éparses.

- Température minimale de l’ordre de -3/6°c sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux et localement de l’ordre -10/-4°c sur le Haut Atlas, de 13/16°c sur le Sud des provinces sahariennes et de 7/12°c partout ailleurs.

- Température minimale en baisse notable sur la totalité du pays.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, sur le Détroit et le long du littoral.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 19 novembre 2025:

Oujda min 11 max 17

Bouarfa min 6 max 17

Al Hoceima min 11 max 18

Tétouan min 10 max 18

Sebta min 15 max 19

Mellilia min 13 max 19

Tanger min 10 max 18

Kénitra min 8 max 19

Rabat min 10 max 19

Casablanca min 12 max 19

El Jadida min 13 max 19

Settat min 9 max 18

Safi min 8 max 20

Khouribga min 8 max 16

Béni Mellal min 6 max 16

Marrakech min 9 max 21

Meknès min 6 max 17

Fès min 5 max 17

Ifrane min -1 max 9

Taounate min 7 max 18

Errachidia min 6 max 17

Ouarzazate min 6 max 19

Agadir min 12 max 22

Essaouira min 13 max 20

Laâyoune min 16 max 25

Es-Semara min 13 max 24

Dakhla min 18 max 25

Aousserd min 10 max 27

Lagouira min 17 max 28

Midelt min 2 max 14

Par Le360 (avec MAP)
Le 19/11/2025 à 05h55
