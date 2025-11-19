Météo. Températures en baisse notable ce mercredi 19 novembre, avec un temps assez froid sur l’Atlas

- Temps assez froid sur les Haut et Moyen Atlas avec gelée locale.
- Nuages bas assez denses avec formations brumeuses sur les plaines atlantiques centre et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.
- Temps passagèrement nuageux avec pluies faibles sur le Tangérois.
- Temps passagèrement nuageux sur le Haut et l’anti-Atlas et l’intérieur du Souss avec ondées éparses.
- Température minimale de l’ordre de -3/6°c sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux et localement de l’ordre -10/-4°c sur le Haut Atlas, de 13/16°c sur le Sud des provinces sahariennes et de 7/12°c partout ailleurs.
- Température minimale en baisse notable sur la totalité du pays.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, sur le Détroit et le long du littoral.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 19 novembre 2025:
– Oujda min 11 max 17
– Bouarfa min 6 max 17
– Al Hoceima min 11 max 18
– Tétouan min 10 max 18
– Sebta min 15 max 19
– Mellilia min 13 max 19
– Tanger min 10 max 18
– Kénitra min 8 max 19
– Rabat min 10 max 19
– Casablanca min 12 max 19
– El Jadida min 13 max 19
– Settat min 9 max 18
– Safi min 8 max 20
– Khouribga min 8 max 16
– Béni Mellal min 6 max 16
– Marrakech min 9 max 21
– Meknès min 6 max 17
– Fès min 5 max 17
– Ifrane min -1 max 9
– Taounate min 7 max 18
– Errachidia min 6 max 17
– Ouarzazate min 6 max 19
– Agadir min 12 max 22
– Essaouira min 13 max 20
– Laâyoune min 16 max 25
– Es-Semara min 13 max 24
– Dakhla min 18 max 25
– Aousserd min 10 max 27
– Lagouira min 17 max 28
– Midelt min 2 max 14